Мэрии Верхней Пышмы не дали списать 610 гектаров леса
Через суд.
Через суд.
Судебная коллегия по административным делам Свердловского облсуда признала недействительным постановление
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Согласно позиции свердловской межрайонной прокуратуры, не учтенные в регламенте леса могли пойти под вырубку. Первоначально дело было направлено в Верхнепышминский городской суд, но тот встал на сторону мэрии.
Решение первой инстанции отменила судебная коллегия по административным делам облсуда. Акт вступил в законную силу.