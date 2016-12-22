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14:50 (мск), источник: NewsKo

Пермь вошла в рейтинг самых экологически чистых городов России

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало «Рейтинг экологического управления российских городов за 2015 год».

Источник: РИА "Новости"

В новом рейтинге ведомства приняли участие 94 города. Помимо столиц всех субъектов РФ, а также городов федерального значения, дополнительно анализировались ещё девять городов: Выборг, Глазов, Евпатория, Елец, Можга, Нефтеюганск, Раменское, Сарапул и Сургут.

Экологическое управление российских городов оценивалось по семи ключевым категориям: транспорт, энергопотребление, воздушная среда, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

В итоговом рейтинге на первых трёх местах расположились Горно-Алтайск, Москва и Вологда. Пермь заняла 12-ое место, опередив, кроме Йошкар-Олы (11-я позиция), все населённые пункты, представляющие Приволжский и Уральский федеральные округа.

При этом, самый чистый воздух оказался в Симферополе, а вода — в Кызыле. Пермь попала в число лучших городов в категории «Энергопотребление». Здесь оценивались следующие параметры, как: потребление электроэнергии в жилом секторе на душу населения; доля возобновляемой и низкоуглеродной энергетики в энергообеспечении города; доля потерь тепловой энергии в системах коммунального теплоснабжения; проведение корректной оценки выбросов парниковых газов.

Мурад Керимов, министр природных ресурсов и экологии РФ:

— В целом, почти по всем городам наблюдается достаточно благополучная ситуация с состоянием атмосферного воздуха и водопользованием, заметен прогресс и в сфере обращения с отходами, энергоэффективности.

В прошлогоднем экологическом рейтинге лидерами были всё те же Москва и Горно-Алтайск, а также Краснодар.

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