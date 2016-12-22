Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Шотландские ученые объяснили существование секса
Эксперты рассказали, стоит ли хранить сбережения в валюте
Трамп высказался об убийстве российского посла
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Проворная студентка-москвичка задержана за вывод 9 млрд рублей
Стало известно, что ждет пенсии в 2017 году
В Москве заменят все старые лифты
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Генпрокуратуре Украины разрешили обыскать дом Путина – СМИ
В ЕС перебрасывают тысячи танков: СМИ о причинах
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
«Рейган перевернулся бы в гробу»: Обама о рейтинге Путина в США
Немецкие СМИ назвали нового врага Путина
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
8ФСБ задержала боевиков ИГ в Москве
14События недели в фотографиях
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
13Убит посол России в Турции
14:43 (мск), источник: Om1.ru

Глава Керчи купил билеты домой строителям-омичам, которых подрядчик оставил без денег

Вахтовики из Омска не получили зарплату за выполненные работы, и даже не могли вернуться домой.

Строители из Омска попали в безвыходную ситуацию в городе Керчь. Мужчины отправились строить дома для переселенцев, однако не получили ни копейки за свой труд. Подрядчик не заплатил им за выполненную работу, вследствие чего вахтовики не могу вернуться домой в Омск.

Читайте также
Тюменская стройфирма полгода не платила зарплату вахтовикам из Омска

Прораб строительной бригады, омич Анатолий Махатков рассказал, что строители обращались в местные прокуратуру и следственный комитет, однако заработанных денег так и не увидели.
Незавидное положение вахтовиков исправил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев. Мэр города пообещал строителям, что они встретят Новый год дома с семьями. Сегодня стало ясно, что свое обещание глава Керчи выполнил.

Как сообщает KERCH.COM.RU, прораб Махатков сегодня пришел на прием граждан к главе администрации Керчи, чтобы узнать, на какой стадии решение проблемного вопроса. Полной неожиданностью для прораба было то, что мэр вручил ему 7 авиабилетов из Симферополя до Омска. Билеты были приобретены не на бюджетные средства города, а на спонсорские средства.

Также бригаде омичей, состоящей из 7 человек, предоставят автомобиль для того, чтобы добраться из Керчи в аэропорт Симферополя. У строителей нет средств даже на то, чтобы самостоятельно добраться до другого города.

Напомним, в октябре подобная ситуация произошла к речниками, ушедших на вахту на Ямал и застрявших возле города Лабытнанги. Экипаж из 5 человек также остался без зарплаты, но ко всему прибавился и корабль не на ходу. В итоге речники вернулись домой тоже при помощи спонсора — издатель Сергей Концедалов, глава холдинга «ВДВ-медиа» перечислил речникам необходимые средства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воскресенье в Омске потеплеет до минус девяти
Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам
Россия сильнее любого потенциального агрессора, заявил Путин
Шойгу: НАТО активизировала разведку по периметру территории РФ
Суд признал Караулову виновной в попытке примкнуть в ИГИЛ
Кремль назвал автора статьи об убийстве посла России невменяемым
Замерзающий на Ямале дальнобойщик обвинил МЧС в вымогательстве
Сборная России заняла антирекордную позицию в рейтинге ФИФА
Спорт
Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа КМ в Тюмени Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов незамедлительно дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил
Авто
Отмена детских кресел может стать реальностью Правительство России обсуждает вопрос отмены обязанности перевозить детей в возрасте 7-11 лет в специальных креслах!
Hi-Tech
NASA опубликовало космический «Морозный пейзаж» На опубликованном агентством фото видна область NGC 6357. На снимке видно, как излучение молодых горячих звезд порождает облака холодного газа
Кино
Беллуччи, Волкова и другие на премьере фильма Кустурицы В Москве состоялась премьера нового фильма Эмира Кустурицы «По Млечному пути» с итальянской дивой в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Госдума приняла новую систему тарифов на тепло
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Анна Банщикова ждет третьего ребенка Актриса в скором времени снова станет мамой.
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь