Глава Керчи купил билеты домой строителям-омичам, которых подрядчик оставил без денег

Строители из Омска попали в безвыходную ситуацию в городе Керчь. Мужчины отправились строить дома для переселенцев, однако не получили ни копейки за свой труд. Подрядчик не заплатил им за выполненную работу, вследствие чего вахтовики не могу вернуться домой в Омск.

Прораб строительной бригады, омич Анатолий Махатков рассказал, что строители обращались в местные прокуратуру и следственный комитет, однако заработанных денег так и не увидели.

Незавидное положение вахтовиков исправил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев. Мэр города пообещал строителям, что они встретят Новый год дома с семьями. Сегодня стало ясно, что свое обещание глава Керчи выполнил.

Как сообщает KERCH.COM.RU, прораб Махатков сегодня пришел на прием граждан к главе администрации Керчи, чтобы узнать, на какой стадии решение проблемного вопроса. Полной неожиданностью для прораба было то, что мэр вручил ему 7 авиабилетов из Симферополя до Омска. Билеты были приобретены не на бюджетные средства города, а на спонсорские средства.

Также бригаде омичей, состоящей из 7 человек, предоставят автомобиль для того, чтобы добраться из Керчи в аэропорт Симферополя. У строителей нет средств даже на то, чтобы самостоятельно добраться до другого города.

Напомним, в октябре подобная ситуация произошла к речниками, ушедших на вахту на Ямал и застрявших возле города Лабытнанги. Экипаж из 5 человек также остался без зарплаты, но ко всему прибавился и корабль не на ходу. В итоге речники вернулись домой тоже при помощи спонсора — издатель Сергей Концедалов, глава холдинга «ВДВ-медиа» перечислил речникам необходимые средства.