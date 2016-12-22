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14:42 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Уфимцы вновь попали в фильм «Ёлки»

Уфимцы вновь попали в фильм «Ёлки». Жители столицы приняли участие в съемках клипа на песню Сергея Шнурова «Начинаем отмечать».

Источник: ГТРК Башкортостан

На новой уфимской праздничной площадке многолюдно. Здесь уже начали отмечать Новый год. И холода никого не пугают. Все хотят стать участниками настоящего волшебства, правда кинематографического.

Уфимцы снимаются в Ёлках не в первый раз. До этого съемки массовых сцен проходили летом, и снег был искусственный. А сейчас все по-настоящему: и мороз, и новогоднее настроение. Съемочный процесс занял 3,5 часа.

Команде нашей телерадиокомпании приходилось работать в условиях нынешней суровой зимы. Операторам и режиссерам периодически приходилось останавливаться, чтобы согреться. Отснятый материал войдет в народный клип к песне Сергея Шнурова «Начинаем отмечать», которая и станет одним из главных саундтреков новогодней комедии.

«Елки 5» состоят из семи новелл, действие которых развернулось не только в разных городах России, но и на буровой платформе в Баренцевом море и даже на Международной Космической станции. Ждать премьеры уже не нужно. История о праздничных приключениях вышла в прокат в сегодня.

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