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14:57 (мск), источник: Sputnik.by

Митрополит Павел: не увлекайтесь восточными культами

Год петуха, который встречают по китайскому календарю, для христиан не более чем суеверие, считает митрополит.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел поздравил всех верующих с наступающими рождественскими праздниками и предостерег от увлечения восточными культами. Также предстоятель БПЦ призвал белорусов, оглядываясь на события, которые происходят в мире, ценить мир в нашей стране.

«Всем жителям нашей республики, священнослужителям, политикам, простым гражданам желаю жить в мире. Чтобы радость, которую вселяет в сердце каждого праздник Рождества Христова, нас всех вдохновляла. И пусть следующий год будет мирным, благополучным, созидательным. Чтобы мы, оглядываясь вокруг, видя, что происходит в мире, научились ценить мир в нашей стране. Всем благословения Божьего», — пожелал митрополит во время Епархиального собрания Минской епархии Белорусской Православной Церкви.

Митрополит Павел признался, что не одобряет стремление присвоить каждому наступающему году название какого-нибудь животного, в этом году — птицы, митрополит не одобряет. Пришедшую из Китая традицию в церкви называют не иначе как суевериями.

«Нас пытаются увлечь чем-то необычным: год быка, год козы, других зверюшек. А церковь призывает накануне Рождества, особенно во время поста, заняться другим: вспомнить, что сделал в году неправильно, кого обидел, с тем, чтобы уйти от этого в Новом году. Это и есть стремление к самосовершенствованию», — подчеркнул митрополит.

Он отметил, что молодые люди не получают должного духовного образования. И в то время как доступ к информации свободный, защитного иммунитета у детей, молодежи нет.

«Если бы дети, молодежь получали духовное воспитание в семье, они бы понимали, что хорошо, а что плохо, и тогда хорошего бы держались, а плохого избегали. Церковь к различным псевдорелигиозным культам относится однозначно — не теряйте время понапрасну», — подчеркнул Митрополит.

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