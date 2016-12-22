Митрополит Павел: не увлекайтесь восточными культами
Год петуха, который встречают по китайскому календарю, для христиан не более чем суеверие, считает митрополит.
Год петуха, который встречают по китайскому календарю, для христиан не более чем суеверие, считает митрополит.
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел поздравил всех верующих с наступающими рождественскими праздниками и предостерег от увлечения восточными культами. Также предстоятель БПЦ призвал белорусов, оглядываясь на события, которые происходят в мире, ценить мир в нашей стране.
«Всем жителям нашей республики, священнослужителям, политикам, простым гражданам желаю жить в мире. Чтобы радость, которую вселяет в сердце каждого праздник Рождества Христова, нас всех вдохновляла. И пусть следующий год будет мирным, благополучным, созидательным. Чтобы мы, оглядываясь вокруг, видя, что происходит в мире, научились ценить мир в нашей стране. Всем благословения Божьего», — пожелал митрополит во время Епархиального собрания Минской епархии Белорусской Православной Церкви.
Митрополит Павел признался, что не одобряет стремление присвоить каждому наступающему году название
«Нас пытаются увлечь
Он отметил, что молодые люди не получают должного духовного образования. И в то время как доступ к информации свободный, защитного иммунитета у детей, молодежи нет.
«Если бы дети, молодежь получали духовное воспитание в семье, они бы понимали, что хорошо, а что плохо, и тогда хорошего бы держались, а плохого избегали. Церковь к различным псевдорелигиозным культам относится однозначно — не теряйте время понапрасну», — подчеркнул Митрополит.