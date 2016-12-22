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14:53 (мск), источник: Обозреватель

Киев признали самым опасным городом Европы

Среди городов Европы следом за Киевом в рейтинге находятся Белград, София и Афины.

Одна из крупнейших мировых консалтинговых компаний назвала Киев самым небезопасным городом Европы.

Об этом пишет издание Business Insider.

В целом, европейские города являются наиболее мирными, отметили в агентстве, но в списке из 230 наиболее опасных городов мира украинская столица заняла 189-ю строчку.

Столь низкая позиция Киева обусловлена массовыми волнениями 2013−14 годов и близостью России.

«Киев изобилует кражами, актами вандализма и бурными протестами», — сообщает Mercer со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство.

Среди городов Европы следом за Киевом в рейтинге находится столица Сербии Белград — 131-я позиция. Далее, на 124-й позиции стоят Афины, а столица Болгарии София расположилась на 118-й строке списка.

Прочие европейские города входят в первую сотню самых безопасных городов мира по версии Mercer.

Консалтинговая компания Mercer работает на международном уровне в более чем сорока странах мира и является крупнейшей консалтинговой фирмой по управлению персоналом. Штаб-квартира — Нью-Йорк.

Как сообщал «Обозреватель», в рейтинге беднейших стран Европы, обнародованном швейцарским банком Credit Suisse, Украина оказалась на первом месте.

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