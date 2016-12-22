Киев признали самым опасным городом Европы
Среди городов Европы следом за Киевом в рейтинге находятся Белград, София и Афины.
Среди городов Европы следом за Киевом в рейтинге находятся Белград, София и Афины.
Одна из крупнейших мировых консалтинговых компаний назвала Киев самым небезопасным городом Европы.
Об этом пишет издание Business Insider.
В целом, европейские города являются наиболее мирными, отметили в агентстве, но в списке из 230 наиболее опасных городов мира украинская столица заняла 189-ю строчку.
Столь низкая позиция Киева обусловлена массовыми волнениями 2013−14 годов и близостью России.
«Киев изобилует кражами, актами вандализма и бурными протестами», — сообщает Mercer со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство.
Среди городов Европы следом за Киевом в рейтинге находится столица Сербии Белград — 131-я позиция. Далее, на 124-й позиции стоят Афины, а столица Болгарии София расположилась на 118-й строке списка.
Прочие европейские города входят в первую сотню самых безопасных городов мира по версии Mercer.
Консалтинговая компания Mercer работает на международном уровне в более чем сорока странах мира и является крупнейшей консалтинговой фирмой по управлению персоналом.
Как сообщал «Обозреватель», в рейтинге беднейших стран Европы, обнародованном швейцарским банком Credit Suisse, Украина оказалась на первом месте.