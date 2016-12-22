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14:57 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

До 30 декабря на некоторых улицах Ростова будут отключать свет

Из-за технических работ на электросетях некоторые улицы Ростова останутся без света. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на энергетиков.

Источник: AP 2016

Так, с 24 по 25 декабря с 9 дo 17 часов света не будет по пер. Крепостной 57, 59, 67, 60, 65; ул. Социалистическая 185−189,188−200, только 25 декабря — по пер. Доломановский 3−7, ул. Серафимовича 1−9, 2−10, пер. Братский 19−25, 26−28.

А с 24 по 30 декабря с 8 часов 30 минут до 17 часов электричество отключат по ул. Благодатная 22−36, 23−41; пер. Вагайский 1−39, 2−38; ул. Вольская 2−34, 13; ул. Говорова 1−61, 2−64; пер. Дивный 1−13, 2−14; ул. Заветинская 1−33, 2−38; пер. Кислородный 7−23, 2−8; ул. Лесопарковая 45−63, 56−58; ул. Мадояна 21−137, 58−92; ул. Разина 47−63, 106−134; пер. Белозёрский 11−19, 16−18; ул. Благодатная 2−20, 5−23; пер. Выгодский 1−17, 2−16; пер. Выгодский 1−17, 2−16; пер. Вязовский 1−15, 2−32; пер. Еланский 1−27, 2−20; пер. Знаменский 1−19, 2−20.

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