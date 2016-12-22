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22 декабря, источник: Янтарный край

Лучшим специалистом органов ЗАГС Калининградской области стала Наталья Самохина из Советска

В Калининграде 22 декабря подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди работников ЗАГС.

«Ваша каждодневная работа способствует укреплению института семьи, сохранению преемственности поколений, успешному решению вопросов демографического развития. И возложенные на вас обязанности вы выполняете ответственно, творчески, на высоком профессиональном уровне», — заявил врио руководителя аппарата правительства Калининградской области Алексей Родин.

Он также вручил благодарственные письма губернатора области за многолетний добросовестный труд сотрудникам ЗАГС из Калининграда, Черняховска и Янтарного — Ольге Коневой, Елене Мироненко и Эмилии Яковенко.

Названы лучшие специалисты органов ЗАГС региона 2016 года.

По итогам конкурса, в котором приняли участие десять муниципальных образований, победителем стала главный специалист администрации Советского городского округа Наталья Самохина. Второе место присуждено специалисту первой категории отдела ЗАГС администрации Неманского муниципального района Наталье Бреус. Третье место заняла ведущий специалист отдела ЗАГС администрации Гусевского городского округа Любовь Вдовченкова.

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