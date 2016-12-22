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15:21 (мск), источник: РИА Новости

В Москве умер внук Иосифа Сталина

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, сообщили РИА Новости в справочной службе скорой помощи.

Источник: РИА Новости

«Он скончался», — отметил собеседник агентства.

Причины смерти 80-летнего Джугашвили пока неизвестны.

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова. Он начал делать карьеру военного, поступив в Калининское суворовское училище, а затем продолжив обучение в Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского. Джугашвили стал военным инженером в конструкторском бюро Королева, участвовал в подготовке и запусках космических кораблей с космодрома Байконур, в том числе корабля первого космонавта Юрия Гагарина.

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Позже Джугашвили заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию и много лет преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет, полковник Джугашвили покинул вооруженные силы.

С 1991 года Евгений Джугашвили стал принимать активное участие в российской и грузинской политике как деятель коммунистического движения. Он неоднократно судился с различными СМИ, защищая честь своего деда. В 2015 году он написал книгу воспоминаний «Мой дед — Сталин. Он — святой!», а также исполнил роль Сталина в фильме о своем отце Якове Джугашвили.

Яков Джугашвили, старший лейтенант-артиллерист, попал в плен в июле 1941 года и погиб в концлагере Заксенхаузен в апреле 1943 года.

Комментарии
84
А Б
Держать за горло - не значит репрессировать безвинных и и целые народы. Позволю себе напомнить Вам, что сегодня в России проживает чуть больше 140 млн человек. Тогда как ещё в 1906 году великий русский химик Менделеев на основе статистических данных о росте населения России подсчитал, что к 2000 году в стране должно проживать 590 с лишним миллионов человек. Отбросим входившие тогда в состав России Финляндию и Польшу, допустим, что без них было бы 500 миллионов жителей России. А их только 140 млн. Вот теперь и подумайте, почему сегодня в стране нет этих 500 млн. жителей. В первую мировую войну Россия потеряла 1,7 млн. человек, во вторую мировую - 27 млн. человек, итого 28,7 млн. Округлим до 30 млн. с учётом погрешностей в подсчётах. получается, что к 2000 году россиян должно было бы быть никак не менее 470 млн. человек. А теперь подумайте, куда же делись без малого 330 млн. человек, которых сегодня в России нет.
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А Б
Хорошо, пусть я не прав в Вашем понимании. И пусть Ваш родственник не винил тирана, в конце концов это его право. Но разве Вы не знаете, что за всё, что происходит в стране, в первую очередь отвечает её руководитель. Или это для Вас новость?
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А Б
Конечно, история всё расставит на свои места и всему даст оценку. В том числе и таким показательным жестам, как скорейшее и беспрепятственное предоставление гражданства РФ каким-то артистам, ровным счётом ничего не сделавшим для России.
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