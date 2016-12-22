В «Москва-Сити» возведут еще девять небоскребов

«Всего здесь будет 22 здания общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. На сегодняшний день 13 из них введено — это около 2,5 миллионов квадратов», — отметил Гаврилов.

На территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» к 2018 году построят еще девять небоскребов. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на президента компании «Сити» Алексея Гаврилова.

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Уже функционируют небоскребы «Око», «Эволюция», «Башня 2000», «Башня на набережной», «Евразия», башня «Запад» делового комплекса «Федерация», «Город Столиц», «Меркурий». Также построены деловой комплекс «Империя» и бизнес-центр «Северная Башня», мост «Багратион», гостиница «Новотель» и торгово-развлекательный комплекс «Афимолл-Сити».

Остальные здания находятся на разных этапах строительства. В частности, завершается строительство комплекса «IQ-квартал», включающего два здания. Одно будет открыто в 2016 году, второе планируется сдать в 2017-м. Также в следующем году закончится строительство башни «Федерация. Восток».

По словам главы «Сити» отметил, на территории ММДЦ строятся также четыре многофункциональных комплекса, конгресс-центр, киноконцертный зал и парковочный комплекс.

Деловой центр «Москва-Сити» возводится на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни. Общая площадь территории составляет около 100 гектаров, из них 60 предназначены под новую застройку. Завершить строительство всех объектов в «Москва-Сити» планируется к 2018 году.