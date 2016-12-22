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16:10 (мск), источник: Мослента

В «Москва-Сити» возведут еще девять небоскребов

Строительство планируется завершить к 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

На территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» к 2018 году построят еще девять небоскребов. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на президента компании «Сити» Алексея Гаврилова.

«Всего здесь будет 22 здания общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. На сегодняшний день 13 из них введено — это около 2,5 миллионов квадратов», — отметил Гаврилов.

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Уже функционируют небоскребы «Око», «Эволюция», «Башня 2000», «Башня на набережной», «Евразия», башня «Запад» делового комплекса «Федерация», «Город Столиц», «Меркурий». Также построены деловой комплекс «Империя» и бизнес-центр «Северная Башня», мост «Багратион», гостиница «Новотель» и торгово-развлекательный комплекс «Афимолл-Сити».

Остальные здания находятся на разных этапах строительства. В частности, завершается строительство комплекса «IQ-квартал», включающего два здания. Одно будет открыто в 2016 году, второе планируется сдать в 2017-м. Также в следующем году закончится строительство башни «Федерация. Восток».

По словам главы «Сити» отметил, на территории ММДЦ строятся также четыре многофункциональных комплекса, конгресс-центр, киноконцертный зал и парковочный комплекс.

Деловой центр «Москва-Сити» возводится на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни. Общая площадь территории составляет около 100 гектаров, из них 60 предназначены под новую застройку. Завершить строительство всех объектов в «Москва-Сити» планируется к 2018 году.

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