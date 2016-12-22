В «Москва-Сити» возведут еще девять небоскребов
Строительство планируется завершить к 2018 году.
Строительство планируется завершить к 2018 году.
На территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» к 2018 году построят еще девять небоскребов. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на президента компании «Сити» Алексея Гаврилова.
«Всего здесь будет 22 здания общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. На сегодняшний день 13 из них введено — это около 2,5 миллионов квадратов», — отметил Гаврилов.
Уже функционируют небоскребы «Око», «Эволюция», «Башня 2000», «Башня на набережной», «Евразия», башня «Запад» делового комплекса «Федерация», «Город Столиц», «Меркурий». Также построены деловой комплекс «Империя» и
Остальные здания находятся на разных этапах строительства. В частности, завершается строительство комплекса «IQ-квартал», включающего два здания. Одно будет открыто в 2016 году, второе планируется сдать в 2017-м. Также в следующем году закончится строительство башни «Федерация. Восток».
По словам главы «Сити» отметил, на территории ММДЦ строятся также четыре многофункциональных комплекса,
Деловой центр «Москва-Сити» возводится на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни. Общая площадь территории составляет около 100 гектаров, из них 60 предназначены под новую застройку. Завершить строительство всех объектов в «Москва-Сити» планируется к 2018 году.