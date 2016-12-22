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16:22 (мск), источник: ТАСС

В Подмосковье отказались от проведения детских елок из-за гриппа

Запрет касается мероприятий с участием большого количества детей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Угроза распространения гриппа заставила подмосковные власти отказаться от проведения новогодних праздников с большим количество детей. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

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«Мы пока не закрыли ни одного детского учреждения, закрываем на карантин отдельные группы в детских садах, а вот от больших праздников и крупных елок рекомендуем отказаться, особенно в муниципалитетах, где отмечен самый высокий уровень заболеваемости вирусными инфекциями», — сказал Марков.

«Какие-то маленькие елки с участием небольшого количества детей, например, в группе детского сада, мы не запрещаем», — добавил он. По словам министра, главным распространителем инфекции служат дверные ручки, поскольку вирусы — возбудители простуды живут именно на ладонях.

Марков напомнил, что вирусными простудными заболеваниями в Подмосковье на сегодняшний день больны около 80 тыс. человек, при этом гриппом более 250 человек.

Эпидемически порог по простудным инфекциям превышен на 45% в Подмосковье, при этом наиболее сложная ситуация по заболеваемости сложилась в Кашире, Реутове, Домодедово, Одинцово и еще 30 муниципалитетах.

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