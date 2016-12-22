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17:08 (мск), источник: Интерфакс

Московских семинаристов научат общаться с женщинами

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Семинаристов Москвы будут готовить к семейной жизни. «Ректоров московских семинарий прошу включить с текущего года в планы мероприятий для вторых курсов циклы бесед на темы семейной жизни, воспитания детей, правил общения с лицами другого пола», — заявил патриарх в четверг на епархиальном собрании Москвы.

Источник: Reuters

Как отметил он, для проведения таких бесед следует приглашать опытных в семейной жизни священников. Патриарх также заявил, что вставший на «трудный брачный путь христианин, и тем более пастырь, должен твердо противостоять искушениям, возникающим в семейной жизни».

«Бывает, что при разладе в семье супруга становится инициатором развода. А вот клирик, за исключением оговоренной в канонах ситуации, когда ему изменила жена, не вправе по собственному почину инициировать развод, но обязан предпринимать усилия для сохранения своей малой Церкви», — сказал он.

Предстоятель подчеркнул, что священнослужитель, как каждый женатый мужчина, призван разделять с супругой труды по уходу за детьми, проявлять к ней «внимание, теплоту и заботу» и не устраняться от семейных забот под предлогом занятости на приходе.

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