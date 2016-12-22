Московских семинаристов научат общаться с женщинами

Как отметил он, для проведения таких бесед следует приглашать опытных в семейной жизни священников. Патриарх также заявил, что вставший на «трудный брачный путь христианин, и тем более пастырь, должен твердо противостоять искушениям, возникающим в семейной жизни».

«Бывает, что при разладе в семье супруга становится инициатором развода. А вот клирик, за исключением оговоренной в канонах ситуации, когда ему изменила жена, не вправе по собственному почину инициировать развод, но обязан предпринимать усилия для сохранения своей малой Церкви», — сказал он.

Предстоятель подчеркнул, что священнослужитель, как каждый женатый мужчина, призван разделять с супругой труды по уходу за детьми, проявлять к ней «внимание, теплоту и заботу» и не устраняться от семейных забот под предлогом занятости на приходе.