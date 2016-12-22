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16:45 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жители Таджикистана ввезли в Ростов запрещенные продукты

В аэропорту Ростова-на-Дону при досмотре багажа пассажиров на фитосанитарном посту инспекторы Россельхознадзора обнаружили подкарантинную продукцию.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Четыре жителя Таджикистана везли 7,5 килограммов сухофруктов, чая, орехов и семян Маша, которые запрещены к ввозу на территорию России.

— Вся указанная продукция изъята у владельцев и передана в Ростовский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для фитосанитарной экспертизы и последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

Кроме того, проведенная экспертиза показала, что ввезенные семена Маша заражены четырехпятнистой зерновкой. Вся ввезенная продукция была уничтожена.

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