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22 декабря, источник: Kaliningradnews

В Калининграде изменили перечень территорий, за которыми закреплены школы

В Калининграде внесены изменения в перечень территорий, за которыми закреплены общеобразовательные учреждения города.

В соответствии с постановлением от 14.12.2016 № 1900, дополнен перечень территорий города, за которыми закреплены:

— Гимназия № 1 — улицей Коммунальной (№№ 36−38).

— СОШ № 6 с УИОП — улицей Интернациональной (№№ 66−74).

— СОШ № 8 — улицей Онежской.

— СОШ № 13 — проездом Крымским, улицей Таврической.

— СОШ № 19 — улицей Усадебной.

— Гимназия № 22 — улицами имени Героя Советского Союза А. Дорофеева, Ген. Павлова (№№ 22−40).

— СОШ № 26 — бульваром Борисовским, улицей Пограничной.

— СОШ № 30 — переулком Рассветным, улицами Горчакова, Маршала Жукова.

— СОШ № 36 — улицей Ялтинской (№№ 65 а, б).

— СОШ № 45 — улицей Интернациональной (№№ 46−64).

— СОШ № 46 с УИОП — улицей Интернациональной (№ 5).

— МАОУ СОШ № 50 — улицей Самарской.

— СОШ № 56 — улицей У. Громовой (№ 68 и далее).

Исключены из перечня территорий городского округа, за которыми закреплены:

— СОШ № 4 — улица Коммунальная (№№ 36−38).

— СОШ № 6 с УИОП — улица Интернациональная (№№ 9−25).

— СОШ № 12 — улица Ген. Павлова (№№ 22−40).

— СОШ № 56 — улица Интернациональная (№ 52 и далее).

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