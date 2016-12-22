В Калининграде изменили перечень территорий, за которыми закреплены школы
В Калининграде внесены изменения в перечень территорий, за которыми закреплены общеобразовательные учреждения города.
В Калининграде внесены изменения в перечень территорий, за которыми закреплены общеобразовательные учреждения города.
В соответствии с постановлением от
— Гимназия № 1 — улицей Коммунальной (№№ 36−38).
— СОШ № 6 с УИОП — улицей Интернациональной (№№ 66−74).
— СОШ № 8 — улицей Онежской.
— СОШ № 13 — проездом Крымским, улицей Таврической.
— СОШ № 19 — улицей Усадебной.
— Гимназия № 22 — улицами имени Героя Советского Союза А. Дорофеева, Ген. Павлова (№№ 22−40).
— СОШ № 26 — бульваром Борисовским, улицей Пограничной.
— СОШ № 30 — переулком Рассветным, улицами Горчакова, Маршала Жукова.
— СОШ № 36 — улицей Ялтинской (№№ 65 а, б).
— СОШ № 45 — улицей Интернациональной (№№ 46−64).
— СОШ № 46 с УИОП — улицей Интернациональной (№ 5).
— МАОУ СОШ № 50 — улицей Самарской.
— СОШ № 56 — улицей У. Громовой (№ 68 и далее).
Исключены из перечня территорий городского округа, за которыми закреплены:
— СОШ № 4 — улица Коммунальная (№№ 36−38).
— СОШ № 6 с УИОП — улица Интернациональная (№№ 9−25).
— СОШ № 12 — улица Ген. Павлова (№№ 22−40).
— СОШ № 56 — улица Интернациональная (№ 52 и далее).