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16:18 (мск), источник: РИА Новости

Гендиректор «Артека» рассказал, как изменится лагерь в 2017 году

К 1 июня 2017 года в Международном детском центре «Артек» планируется открыть большую «Артек-арену» на 4,5 тысячи человек и завершить строительство трех корпусов лагеря «Прибрежный», сообщил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе генеральный директор центра Алексей Каспржак. «К 1 июня мы собираемся достроить большую «Артек-арену», которая будет вмещать 4,5 тысячи человек.

Источник: РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. К 1 июня 2017 года в Международном детском центре «Артек» планируется открыть большую «Артек-арену» на 4,5 тысячи человек и завершить строительство трех корпусов лагеря «Прибрежный», сообщил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе генеральный директор центра Алексей Каспржак.

«К 1 июня мы собираемся достроить большую “Артек-арену”, которая будет вмещать 4,5 тысячи человек. Это сооружение будет вмещать весь “Артек”. Также к 1 июня мы должны завершить строительство трех корпусов, которые будут вмещать 350 человек», — рассказал гендиректор центра.

Кроме того, к началу лета следующего года планируется завершить установку ограждения по периметру центра и реконструкцию инженерных сетей.

Также, по словам Каспржака, в 2018 году планируется завершить строительство нового лагеря «Солнечный», рассчитанного на 1 тысячу человек. В то же время реконструкцию лагеря «Алмазный», который на данный момент не функционирует из-за оползня, планируется завершить в 2019 году.

«В 2017 году мы делаем проектно-изыскательские работы, дальше будем смотреть по возможностям федерального бюджета. Нынешнее здание придется сносить. Но “Алмазный” точно будет реконструирован. Некие наброски и идеи по этому поводу есть. Это будет несколько зданий, потому что неудобно для лагеря, когда все находятся в одном большом помещении. Ориентир по вводу — 2019 год», — уточнил руководитель МДЦ.

«Артек» расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф. С осени 2014 года началась глобальная реконструкция детского центра. К началу первой летней смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей — «Лазурный», «Янтарный», «Хрустальный», «Морской», «Речной» и «Озерный». Еще три детских лагеря — «Лесной», «Полевой» и «Кипарисный» — приняли первых детей летом 2016 года. Все лагеря соответствуют требованиям Роспотребнадзора, нормам и стандартам российского законодательства.

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