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15:59 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге готовят мультипликационную Новогоднюю Ёлку

Пройдет она в ТРЦ «Алатырь».

Специальный праздничный выпуск мультфильмов подготовили в преддверии Нового года для самых маленьких жителей уральской столицы.

Увидеть его можно будет в субботу, 24 декабря, в ТРЦ «Алатырь». В 11:00 для всех девчонок и мальчишек начнется большой новогодний праздник. Сбор — возле главной ёлки на 1 этаже центра. Отсюда ребята отправятся в увлекательное путешествие по странам мира в поисках Деда Мороза и Снегурочки. В пути их ждут веселые конкурсы, мастер-классы, встреча с героями любимых мультфильмов, сладкие угощения и новогоднее настроение.

А в 13.20 в кинотеатре СИНЕМА ПАРК ребятам и их родителям покажут специальный праздничный выпуск «МУЛЬТ в кино», включающий самые новые эпизоды любимых отечественных мультсериалов: «Лунтик и его друзья», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Йоко», «Ангел Бэби» и «Ми-Ми-Мишки».

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