«Навесы, балконы и фонари»: архитекторы показали, как улучшить проспект Мира в Калининграде

Архитекторы представили результаты работы над концепцией благоустройства территории проспекта Мира в Калининграде. Конкурс выиграла компания из Екатеринбурга «ПрофГеоПроект». Контракт заключили на сумму 1,4 миллиона рублей.

Архитекторы выделили девять общественных пространств: стадион «Балтика», зоопарк, сквер напротив Центрального парка, вход в ЦПКиО, площадь цветов, микроплац на пересечении с улицей Карла Маркса, сквер у лютеранской общины, путь вдоль пруда Пионерский и трамвайное кольцо. Разработчики подобрали индивидуальное мощение для каждого участка, предложили использовать исторические фонари и восстановить старинное ограждение.

Стадион «Балтика»

Для этой зоны архитекторы разработали два сценария. Первый предполагает ежедневное использование. По мнению авторов концепции, необходимо «связать» территорию у входа на стадион с расположенным рядом сквером. Архитекторы предложили подсветить тополя и сам фонтан, а на близлежащей территории — установить лавки, освещение и навес.

Второй сценарий предусматривает использование участка перед входом на стадион для городских мероприятий. Сегодня эта площадка, по мнению специалистов, имеет транзитный характер и «является дыркой в сознании пешехода».

Зоопарк

Авторы концепции предложили установить навес, который должен стать местом встреч, а также обустроить палисадник перед деревом Гингко. За ним хотят разместить афишу. На кафе, которые располагаются по обе стороны от входа, по мнению специалистов, необходимо установить яркие вывески «Зоопарк», а сами заведения общепита — привести к общему виду. На территории следует демонтировать рекламу, передвижные лотки и киоски. Архитекторы также считают нужным подсветить скульптуры животных и перила на мосту через ручей Парковый.

Сквер рядом с Московским финсово-юридическим университетом

Этот участок авторы концепции назвали «Городской балкон», поскольку он расположен выше уровня улицы. В этом месте специалисты считают целесообразными обустроить «секретный парк “Сад за городом”». На территории предлагается создать альковы из зелени и балконы. На одном из них можно поставить «бинокль» с историческим видом на противоположную сторону улицы.

Вход в Центральный парк

По мнению екатеринбургских разработчиков, в этом месте произошло историческое наслоение элементов, что создаёт диссонанс. В рамках концепции предложено выровнять геометрию площади, установить в центре круглую скамью с навесом и обустроить велопарковку. На крыше существующего кафе рядом с остановкой авторы предложили сделать летнюю террасу.

Площадь цветов

По мнению архитекторов, вокруг цветочного павильона напротив входа в Центральный парк необходимо создать полноценную площадь. Для этого следует «вывернуть» сам павильон наружу, организовать публичное пространство перед близлежащим кафе, сделать существующий рынок напротив ТЦ «Спутник» блошиным, а в бункере открыть музей.

Микроплац на пересечении с улицей Карла Маркса

В этом месте архитекторы предложили установить длинную скамью перед палисадником у жилого дома, которая позволит отделить «приватную зону» от территории перекрёстка. Авторы концепции также считают целесообразным усложнить здесь мощение улицы и установить вертикальные элементы освещения с тем, чтобы создать некую световую инсталляцию.

Сквер у лютеранской общины

Эту зону предложено сделать местом для тихих прогулок: выделить широкий проход и создать систему дорожек, петляющих вокруг деревьев, восстановить путь, который ведёт ко входу в общину и установить круговые скамьи.

Путь вдоль пруда Пионерский

У входа на аллею стадиона «Пионер» концепцией предусмотрены создание «портала» с сиденьями и декоративным освещением и реконструкция исторической решётки ограждения.

Трамвайное кольцо

«Пешеход чувствует себя здесь как побочный элемент городского движения: небезопасно, некомфортно», — считают архитекторы. Они предложили обустроить в этом месте кольцо с ландшафтной композицией под названием «Песчаные дюны Балтики».

«Павильон остановки спроектирован таким образом, что пассажиры всегда находятся под навесом, даже в момент непосредственно входа/выхода из трамвая. Также под навесом находятся киоск по продаже билетов и сиденья. Площадь трамвайного узла дополнена функцией велопарковки», — говорится в концепции.

Участники градостроительного совета положительно оценили предложения коллег из Екатеринбурга. Однако они предложили отказаться от идеи обустройства навеса у входа в зоопарк, поскольку он будет ухудшать восприятие территории. Авторам концепции также посоветовали получше продумать организацию общественных пространств перед стадионом «Балтика» и в районе цветочного павильона. По мнению некоторых участников совета, в первом случае целесообразно убрать «никчёмный» фонтан, а во втором — концентрироваться не на торговой точке, а на более знаковых объектах.

Главный архитектор Вячеслав Генне пошутил, что напротив Центрального парка у авторов получился «военно-патриотический цветочно-блошино-фастфудовый сквер». Председатель регионального отделения Союза архитекторов Олег Купердяев, комментируя концепцию, отметил, что напротив «Спутника» следует продавать только цветы. «Что в последнее время выносят на продажу, мы знаем. Я некоторым образом против устройства здесь блошиного рынка», — сказал эксперт.

«Мы всё это будем обобщать и вырабатывать рекомендации для дальнейшей работы», — подытожил Вячеслав Генне. Впоследствии на концепцию планируют ориентироваться при включении участков проспекта Мира в программы по благоустройству.