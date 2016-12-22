«Навесы, балконы и фонари»: архитекторы показали, как улучшить проспект Мира в Калининграде
Компания из Екатеринбурга разработала концепцию благоустройства одной из главных городских магистралей.
Компания из Екатеринбурга разработала концепцию благоустройства одной из главных городских магистралей.
Архитекторы представили результаты работы над концепцией благоустройства территории проспекта Мира в Калининграде. Конкурс выиграла компания из Екатеринбурга «ПрофГеоПроект». Контракт заключили на сумму 1,4 миллиона рублей.
Архитекторы выделили девять общественных пространств: стадион «Балтика», зоопарк, сквер напротив Центрального парка, вход в ЦПКиО, площадь цветов, микроплац на пересечении с улицей Карла Маркса, сквер у лютеранской общины, путь вдоль пруда Пионерский и трамвайное кольцо. Разработчики подобрали индивидуальное мощение для каждого участка, предложили использовать исторические фонари и восстановить старинное ограждение.
Стадион «Балтика»
Для этой зоны архитекторы разработали два сценария. Первый предполагает ежедневное использование. По мнению авторов концепции, необходимо «связать» территорию у входа на стадион с расположенным рядом сквером. Архитекторы предложили подсветить тополя и сам фонтан, а на близлежащей территории — установить лавки, освещение и навес.
Второй сценарий предусматривает использование участка перед входом на стадион для городских мероприятий. Сегодня эта площадка, по мнению специалистов, имеет транзитный характер и «является дыркой в сознании пешехода».
Зоопарк
Авторы концепции предложили установить навес, который должен стать местом встреч, а также обустроить палисадник перед деревом Гингко. За ним хотят разместить афишу. На кафе, которые располагаются по обе стороны от входа, по мнению специалистов, необходимо установить яркие вывески «Зоопарк», а сами заведения общепита — привести к общему виду. На территории следует демонтировать рекламу, передвижные лотки и киоски. Архитекторы также считают нужным подсветить скульптуры животных и перила на мосту через ручей Парковый.
Сквер рядом с Московским
Этот участок авторы концепции назвали «Городской балкон», поскольку он расположен выше уровня улицы. В этом месте специалисты считают целесообразными обустроить «секретный парк “Сад за городом”». На территории предлагается создать альковы из зелени и балконы. На одном из них можно поставить «бинокль» с историческим видом на противоположную сторону улицы.
Вход в Центральный парк
По мнению екатеринбургских разработчиков, в этом месте произошло историческое наслоение элементов, что создаёт диссонанс. В рамках концепции предложено выровнять геометрию площади, установить в центре круглую скамью с навесом и обустроить велопарковку. На крыше существующего кафе рядом с остановкой авторы предложили сделать летнюю террасу.
Площадь цветов
По мнению архитекторов, вокруг цветочного павильона напротив входа в Центральный парк необходимо создать полноценную площадь. Для этого следует «вывернуть» сам павильон наружу, организовать публичное пространство перед близлежащим кафе, сделать существующий рынок напротив ТЦ «Спутник» блошиным, а в бункере открыть музей.
Микроплац на пересечении с улицей Карла Маркса
В этом месте архитекторы предложили установить длинную скамью перед палисадником у жилого дома, которая позволит отделить «приватную зону» от территории перекрёстка. Авторы концепции также считают целесообразным усложнить здесь мощение улицы и установить вертикальные элементы освещения с тем, чтобы создать некую световую инсталляцию.
Сквер у лютеранской общины
Эту зону предложено сделать местом для тихих прогулок: выделить широкий проход и создать систему дорожек, петляющих вокруг деревьев, восстановить путь, который ведёт ко входу в общину и установить круговые скамьи.
Путь вдоль пруда Пионерский
У входа на аллею стадиона «Пионер» концепцией предусмотрены создание «портала» с сиденьями и декоративным освещением и реконструкция исторической решётки ограждения.
Трамвайное кольцо
«Пешеход чувствует себя здесь как побочный элемент городского движения: небезопасно, некомфортно», — считают архитекторы. Они предложили обустроить в этом месте кольцо с ландшафтной композицией под названием «Песчаные дюны Балтики».
«Павильон остановки спроектирован таким образом, что пассажиры всегда находятся под навесом, даже в момент непосредственно входа/выхода из трамвая. Также под навесом находятся киоск по продаже билетов и сиденья. Площадь трамвайного узла дополнена функцией велопарковки», — говорится в концепции.
Участники градостроительного совета положительно оценили предложения коллег из Екатеринбурга. Однако они предложили отказаться от идеи обустройства навеса у входа в зоопарк, поскольку он будет ухудшать восприятие территории. Авторам концепции также посоветовали получше продумать организацию общественных пространств перед стадионом «Балтика» и в районе цветочного павильона. По мнению некоторых участников совета, в первом случае целесообразно убрать «никчёмный» фонтан, а во втором — концентрироваться не на торговой точке, а на более знаковых объектах.
Главный архитектор Вячеслав Генне пошутил, что напротив Центрального парка у авторов получился «военно-патриотический
«Мы всё это будем обобщать и вырабатывать рекомендации для дальнейшей работы», — подытожил Вячеслав Генне. Впоследствии на концепцию планируют ориентироваться при включении участков проспекта Мира в программы по благоустройству.