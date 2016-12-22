UTair снова задержала рейсы из Нижнего Новгорода

Задержан рейс в Москву, который должен был вылететь в 13.45, но в результате отправился в 15.25.

Также задержан вылет рейса в Сургут (через Самару и Екатеринбург). Вместо 13.25 он отправился в 15.17.

Кроме того, рейс в Санкт-Петербург задержался на 3,5 часа: он вылетел в 15.12 вместо 12.40.

В пресс-службе нижегородского аэропорта сообщили, что задержка отправления связана с поздним прибытием этих самолетов в Нижний Новгород.

Напомним, накануне также на четыре часа задержался рейс из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, а два дня назад — из Сургута из-за сильных морозов.

Кроме того, сегодня на четыре часа задерживается рейс из Кирова в Нижний Новгород авиакомпании Dexter. Самолет должен был прибыть в 13.40, теперь время его прибытия перенесено на 17.40. По «горячей линии» авиакомпании уточнили, что вылет задержан «по техническим причинам».