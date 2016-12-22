UTair снова задержала рейсы из Нижнего Новгорода
Авиакомпания UTair снова задержала отправку ряда рейсов из Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на
Авиакомпания UTair снова задержала отправку ряда рейсов из Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на
Задержан рейс в Москву, который должен был вылететь в 13.45, но в результате отправился в 15.25.
Также задержан вылет рейса в Сургут (через Самару и Екатеринбург). Вместо 13.25 он отправился в 15.17.
Кроме того, рейс в
В
Напомним, накануне также на четыре часа задержался рейс из
Кроме того, сегодня на четыре часа задерживается рейс из Кирова в Нижний Новгород авиакомпании Dexter. Самолет должен был прибыть в 13.40, теперь время его прибытия перенесено на 17.40. По «горячей линии» авиакомпании уточнили, что вылет задержан «по техническим причинам».