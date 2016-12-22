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22 декабря, источник: Фонтанка

В центре Петербурге появится первая велодорожка — вдоль Фонтанки

В 2017 году в центре Петербурга должны построить первую велополосу — по обеим набережным реки Фонтанки от Невы до Гороховой улицы.

Источник: Фонтанка

Предложение куратора «Велосипедизации» Стаса Иванова победило в проекте «Мой бюджет».

Стас Иванов предложил обустроить отдельную велополосу длиной 5,5 км. По предварительной оценке, стоимость ее обустройства составит 4,5 млн рублей. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры уже поддержал идею, утверждает ее автор.

Источник: Фонтанка

Велодорожка должна стать для велосипедистов альтернативой передвижения по Литейному проспекту и Садовой улице. Ездить по ним неудобно и опасно — приходится объезжать общественный транспорт и припаркованные в два ряда машины.

В свою очередь, автомобилистам придется подвинуться — либо попрощаться с парковкой, либо сократить движение на один ряд.

Проект по инициативному бюджетированию «Твой бюджет» в этом году был впервые запущен в Центральном и Василеостровском районах. Любой житель города мог предложить идею в сфере благоустройства, транспортной инфраструктуры или культуры стоимостью до 10 млн рублей. Лучшую должны реализовать в 2017 году.

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