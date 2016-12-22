В центре Петербурге появится первая велодорожка — вдоль Фонтанки

Стас Иванов предложил обустроить отдельную велополосу длиной 5,5 км. По предварительной оценке, стоимость ее обустройства составит 4,5 млн рублей. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры уже поддержал идею, утверждает ее автор.

Велодорожка должна стать для велосипедистов альтернативой передвижения по Литейному проспекту и Садовой улице. Ездить по ним неудобно и опасно — приходится объезжать общественный транспорт и припаркованные в два ряда машины.

В свою очередь, автомобилистам придется подвинуться — либо попрощаться с парковкой, либо сократить движение на один ряд.

Проект по инициативному бюджетированию «Твой бюджет» в этом году был впервые запущен в Центральном и Василеостровском районах. Любой житель города мог предложить идею в сфере благоустройства, транспортной инфраструктуры или культуры стоимостью до 10 млн рублей. Лучшую должны реализовать в 2017 году.