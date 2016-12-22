Кучма подарил Лукашенко книгу Макиавелли, а получил плюшевого петуха

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и экс-президент Украины Леонид Кучма на встрече в четверг обменялись подарками перед Новым годом — белорусский лидер подарил Кучме плюшевого петуха, а сам получил в подарок сборник трудов Никколо Макиавелли.

Встреча прошла в Минске 22 декабря, на ней, в частности, Кучма и Лукашенко обсудили работу в белорусской столице работу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Как передал телеканал «Беларусь-1», белорусский лидер и экс-президент обменялись подарками перед новым годом: Кучма преподнес Лукашенко сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли, а от главы государства получил символ нового 2017-го года — красного плюшевого петуха.

«На счастье белорусскому и украинскому народу», — сказал Лукашенко, вручая петуха Кучме.

Экс-президент Украины, преподнося сборник, отметил, что это изумительная книга. Глава государства, благодаря Кучму, подчеркнул, что знаком с творчеством итальянского мыслителя.