Кучма подарил Лукашенко книгу Макиавелли, а получил плюшевого петуха
Белорусский лидер, преподнося в подарок символ 2017 года, отметил, что он на счастье украинскому народу.
Белорусский лидер, преподнося в подарок символ 2017 года, отметил, что он на счастье украинскому народу.
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и
Встреча прошла в Минске 22 декабря, на ней, в частности, Кучма и Лукашенко обсудили работу в белорусской столице работу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на
Как передал телеканал «Беларусь-1», белорусский лидер и
«На счастье белорусскому и украинскому народу», — сказал Лукашенко, вручая петуха Кучме.
«Я, если честно, не только наслышан, но и по диагонали