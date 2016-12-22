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16:17 (мск), источник: РИА Новости

Немецкий дог из Великобритании признан самой большой собакой в мире

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Немецкий дог Фредди из Великобритании признан самой большой собакой в мире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Рост Фредди, когда он стоит на задних лапах, больше 230 сантиметров (7,6 фута), а весит он почти 89 килограмм (14,5 стоунов).

Сейчас собаке четыре года.

Пес любит лакомиться жареными цыплятами и арахисовым маслом. Бывшая модель Клэр Стоунмэн тратит на содержание Фредди и его сестры Флер более 12500 фунтов в год.

Видео с Фредди, опубликованное накануне, успело набрать уже 4,5 миллионов просмотров.

Комментарии
5
Сергей Селиванов
Да это ж лошадь!!!!
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vesta
Жду умностей от АБ )))))
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vesta
Древнее древнего на планете существовало 2 вида - человек и человекособака.. Хотите проверить ? ))
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