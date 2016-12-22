Немецкий дог из Великобритании признан самой большой собакой в мире
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Немецкий дог Фредди из Великобритании признан самой большой собакой в мире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Немецкий дог Фредди из Великобритании признан самой большой собакой в мире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
Рост Фредди, когда он стоит на задних лапах, больше 230 сантиметров (7,6 фута), а весит он почти 89 килограмм (14,5 стоунов).
Сейчас собаке четыре года.
Пес любит лакомиться жареными цыплятами и арахисовым маслом. Бывшая модель Клэр Стоунмэн тратит на содержание Фредди и его сестры Флер более 12500 фунтов в год.
Видео с Фредди, опубликованное накануне, успело набрать уже 4,5 миллионов просмотров.