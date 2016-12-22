Житель Челябинска во время прогулки с собакой в лесу нашел под деревом 6 кг наркотиков

Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области сообщает в четверг, что информация о находке поступила накануне от местного жителя.

Мужчина рассказал, что прогуливаясь с собакой, обнаружил под деревом подозрительный пакет внушительного размера, содержимое которого принял за взрывчатые вещества. Житель Челябинска проявил бдительность и заявил о находке в полицию.

По предварительным данным, стоимость изъятого наркотика массой около 6 кг составляет порядка 4 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).