Житель Челябинска во время прогулки с собакой в лесу нашел под деревом 6 кг наркотиков
Челябинск. 22 декабря.
Челябинск. 22 декабря.
Мужчина рассказал, что прогуливаясь с собакой, обнаружил под деревом подозрительный пакет внушительного размера, содержимое которого принял за взрывчатые вещества. Житель Челябинска проявил бдительность и заявил о находке в полицию.
По предварительным данным, стоимость изъятого наркотика массой около 6 кг составляет порядка 4 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).