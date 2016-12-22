Казанская воспитательная колония ликвидирована

Приказ о ликвидации учреждения был издан на днях. В 2015 году в воспитательной колонии была проведена реорганизация. Воспитанники переведены в воспитательную колонию, расположенную в Пермском крае.

Как пояснили в УФСИН по Татарстану, Казанская воспитательная колония, как и другие подобные учреждения в России, закрыта из-за недолимита.

«В колонии содержалось осужденных несовершеннолетних меньше, чем положено. Поэтому было принято решение о переводе воспитанников в другое учреждение», — уточнил представитель ведомства.