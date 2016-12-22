В Нижегородской области 15 одаренных детей-инвалидов получили именные стипендии
В Нижегородском Кремле 22 декабря 2016 года 15 одаренных
В Нижегородском Кремле 22 декабря 2016 года 15 одаренных
В течение 2016 года в Нижегородской области проводились фестивали творчества, выставки, олимпиады, спортивные соревнования, по итогам которых был определены победители в пяти номинациях: «В сфере образования и науки», «В сфере культуры и искусства», «В сфере технического, прикладного и народного творчества», «В сфере физкультуры и спорта» и «В сфере общественной деятельности».
«Поощрительные стипендии в 2007 году установил губернатор Валерий Шанцев. Каждый год количество участников конкурса растет — только в 2016 году их было больше двухсот», — подчеркнул первый замминистра социальной политики области Евгений Морозов.
По данным регионального минсоцполики, общая численность жителей Нижегородской области, получающих социальное обслуживание, составляет более миллиона человек в год. Меры поддержки направлены, прежде всего, на реабилитацию, которая позволяет инвалидам достичь оптимального уровня самостоятельности и жизнедеятельности. За год реабилитационные услуги оказаны 47 тысячам человек. Кроме того, в регионе продолжается формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. В минувшем году за счет средств областного бюджета адаптировано 11 учреждений социальной защиты населения. В 2016 году на эти цели привлечено 60 миллионов рублей федеральных средств.
Победители конкурса на присуждение именных стипендий правительства Нижегородской области для одаренных
Сфера образования и науки:
1. Кашичкина Анастасия Николаевна, Канавинский район г. Н. Новгорода.
2. Кузнецов Михаил Дмитриевич, Сормовский район г. Н. Новгорода.
3. Солодуненко Анастасия Сергеевна — Автозаводский район г. Н. Новгорода.
4. Семёнов Илья Александрович — городской округ город Бор.
Сфера культуры и искусства:
1. Бурак Виолетта Анатольевна — Кстовский район.
2. Мокшина Дарья Сергеевна — Лукояновский район.
3. Сучкова Софья Андреевна — городской округ город Дзержинск.
Сфера технического, прикладного и народного творчества:
1. Гордиенко Надежда Вячеславовна — Дальнеконстантиновский район.
2. Иванкова Мария Хуршедовна — Городецкий район.
3. Носиков Марк Александрович — Сосновский район.
Сфера физической культуры и спорта:
1. Быкова Юлия Дмитриевна — Сормовский район г. Н. Новгорода.
2. Клюйко Андрей Николаевич — Богородский район.
3. Липантьев Александр Алексеевич — Советский район г. Н. Новгорода.
Сфера общественной деятельности:
1. Грачев Валентин Олегович — городской округ город Арзамас.
2. Зинченко Анастасия Алексеевна — городской округ город Выкса.