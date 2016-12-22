В Нижегородской области 15 одаренных детей-инвалидов получили именные стипендии

В течение 2016 года в Нижегородской области проводились фестивали творчества, выставки, олимпиады, спортивные соревнования, по итогам которых был определены победители в пяти номинациях: «В сфере образования и науки», «В сфере культуры и искусства», «В сфере технического, прикладного и народного творчества», «В сфере физкультуры и спорта» и «В сфере общественной деятельности».

«Поощрительные стипендии в 2007 году установил губернатор Валерий Шанцев. Каждый год количество участников конкурса растет — только в 2016 году их было больше двухсот», — подчеркнул первый замминистра социальной политики области Евгений Морозов.

По данным регионального минсоцполики, общая численность жителей Нижегородской области, получающих социальное обслуживание, составляет более миллиона человек в год. Меры поддержки направлены, прежде всего, на реабилитацию, которая позволяет инвалидам достичь оптимального уровня самостоятельности и жизнедеятельности. За год реабилитационные услуги оказаны 47 тысячам человек. Кроме того, в регионе продолжается формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. В минувшем году за счет средств областного бюджета адаптировано 11 учреждений социальной защиты населения. В 2016 году на эти цели привлечено 60 миллионов рублей федеральных средств.

Победители конкурса на присуждение именных стипендий правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов в 2016 году.

Сфера образования и науки:

1. Кашичкина Анастасия Николаевна, Канавинский район г. Н. Новгорода.

2. Кузнецов Михаил Дмитриевич, Сормовский район г. Н. Новгорода.

3. Солодуненко Анастасия Сергеевна — Автозаводский район г. Н. Новгорода.

4. Семёнов Илья Александрович — городской округ город Бор.

Сфера культуры и искусства:

1. Бурак Виолетта Анатольевна — Кстовский район.

2. Мокшина Дарья Сергеевна — Лукояновский район.

3. Сучкова Софья Андреевна — городской округ город Дзержинск.

Сфера технического, прикладного и народного творчества:

1. Гордиенко Надежда Вячеславовна — Дальнеконстантиновский район.

2. Иванкова Мария Хуршедовна — Городецкий район.

3. Носиков Марк Александрович — Сосновский район.

Сфера физической культуры и спорта:

1. Быкова Юлия Дмитриевна — Сормовский район г. Н. Новгорода.

2. Клюйко Андрей Николаевич — Богородский район.

3. Липантьев Александр Алексеевич — Советский район г. Н. Новгорода.

Сфера общественной деятельности:

1. Грачев Валентин Олегович — городской округ город Арзамас.

2. Зинченко Анастасия Алексеевна — городской округ город Выкса.