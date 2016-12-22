Автомобили Талгата Ермегияева оценили в 40 миллионов тенге
Авто Ермегияева на общую сумму более 28 миллионов тенге передали Антикоррупционной службе.
Авто Ермегияева на общую сумму более 28 миллионов тенге передали Антикоррупционной службе.
По результатам торгов автомобили, принадлежавшие
«Согласно протоколам, получателем автомашин
Машины Талгата Ермегияева выставили для передачи госорганам 12 декабря. На сайте реестра госимущества сообщили о четырех автомобиля со статусом «Передача и закрепление имущества на балансе государственных юридических лиц».
Напомним, в июне 2016 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Талгата Ермегияева к 14 годам колонии. В доход государства у него конфисковали движимое и недвижимое имущество: квартиру в Алматы, земельные участки в Астане и Алматы, денежные счета в нескольких банках, доли в нескольких ТОО и автомобили.