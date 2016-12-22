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16:45 (мск), источник: Tengrinews

Автомобили Талгата Ермегияева оценили в 40 миллионов тенге

Авто Ермегияева на общую сумму более 28 миллионов тенге передали Антикоррупционной службе.

Источник: Tengrinews

По результатам торгов автомобили, принадлежавшие экс-руководителю НК «Астана ЭКСПО-2017» Талгату Ермегияеву, передали Антикоррупционной службе и управлению госзакупок Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента госимущества и приватизации. В департамент на сегодняшний день по приговору суда поступило три автомашины — Mercedes-Benz 500S 2009 года выпуска и два Lexus LX 570 2010 и 2014 годов выпуска, ранее принадлежавших Талгату Ермегияеву, осужденному на 14 лет колонии за крупные хищения из нацбюджета.

«Согласно протоколам, получателем автомашин Mercedes-Benz модель 500 S с госномером 991 DXA 01, оценочной стоимостью 8,7 миллиона тенге и Lexus модель LX 570 с госномером 072 АС 01, оценочной стоимостью 19,4 миллиона определено РГУ «Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции». Получателем автомашины Lexus LX 570 с регистрационным номером 814ETA01, оценочной стоимостью 12,5 миллиона тенге стало ГУ «Управление коммунального имущества и государственных закупок города Астаны», — сообщили в пресс-службе.

Машины Талгата Ермегияева выставили для передачи госорганам 12 декабря. На сайте реестра госимущества сообщили о четырех автомобиля со статусом «Передача и закрепление имущества на балансе государственных юридических лиц».

Напомним, в июне 2016 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Талгата Ермегияева к 14 годам колонии. В доход государства у него конфисковали движимое и недвижимое имущество: квартиру в Алматы, земельные участки в Астане и Алматы, денежные счета в нескольких банках, доли в нескольких ТОО и автомобили.

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