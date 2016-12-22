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17:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

В новогоднюю ночь на пермской эспланаде будет два фейерверка

Пермяки смогут почувствовать себя героями кинофильмов.

Новогодняя ночь на эспланаде в этом году будет посвящена уходящему году кино. Все зрители смогут почувствовать себя героями известных фильмов.

«Это своеобразный “голубой огонек”, — раскрыл секреты праздника Вячеслав Торчинский, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми. — Весь праздник будет состоять из двух блоков: театрализованная постановка и дискотека».

Концертная программа «Ирония кино, или однажды ночью» начнется в 23.30. В полночь состоится первое короткое пиротехническое шоу, а в 2 часа — второе — основное, которое будет идти 10 минут.

С 3 часов ночи пермяки смогут потанцевать на дискотеке от известного радио.

Никаких приглашённых звёзд не будет. Развлекать гостей праздника будут пермские артисты.

Своеобразными хедлайнерами новогодних праздников на эспланаде станут группа «Нева» и фаер-группа «Игры пламени».

Из необычных фишек этого года — два интерактивных киоска. В одном можно будет составить новогоднюю открытку и отправить её друзьям или родственникам, а во втором — записать видеопоздравление.

Ещё одна новинка — экран дополненной реальности.

После завершения праздничных гуляний пермяки смогут уехать домой на бесплатном общественном транспорте, который будет работать до 4 часов утра.

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