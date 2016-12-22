Ростовчан и гостей города приглашают на субботнюю ярмарку
В Ростове в эту субботу, 24 декабря, пройдет традиционная субботняя ярмарка на Кировском проспекте.
В Ростове в эту субботу, 24 декабря, пройдет традиционная субботняя ярмарка на Кировском проспекте.
В администрации города напоминают, с 7 до 15 часов покупателей ждут на участке от ул. Красноармейской до ул. Малюгиной.
Там можно будет купить сельскохозяйственную продукцию донских производителей: овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, рыба, мед и т.п., а также продукцию собственного производства предприятий общественного питания.