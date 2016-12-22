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17:04 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму превышен эпидемпорог по гриппу, больше половины заболевших — дети

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости (Крым). В Крыму эпидемический порог по количеству заболевших гриппом превышен на 15% — сейчас ОРВИ болеют девять тысяч жителей Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) сообщила глава Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

По информации Роспотребнадзора, большинство заболевших — 67,3% — дети.

«В целом в Крыму уровень заболеваемости остается выше эпидемического порога на 15%, превышения зафиксированы в Керчи, Ленинском районе и Советском. В целом по региону ограничительные мероприятия не вводились, поскольку на сегодняшний день нет оснований. Введен план мероприятий, который предусмотрен на этот период: работа утренних “фильтров” в детских садах и введение масочного режима в лечебно-профилактических учреждениях», — рассказала Пеньковская.

Пока в Крыму не обнаружен «свиной грипп», доминирует «гонконгский» штамм.

«Доминирующую роль в циркуляции возбудителей занимает AH3N2 — «гонконгский грипп», — пояснила Пеньковская.

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