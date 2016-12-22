В Волгограде на карантин полностью закрыта гимназия и 80 классов

Как отметили специалисты департамента по образованию администрации Волгограда, по-прежнему в Ворошиловском и Советском районах школьники учатся в обычном режиме — здесь не отменены занятия ни в одном классе. В Красноармейском районе из-за роста заболеваемости приостановлены занятия в 27 классах, в Центральном районе — в 23 классах, в Тракторозаводском районе нет уроков в 17 классах и т. д.

Во всех общеобразовательных учреждениях ежедневно проводится мониторинг числа заболевших. Решение о закрытии на карантин принимается, если в классах отсутствуют более 20 процентов учащихся.