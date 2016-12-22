В Волгограде на карантин полностью закрыта гимназия и 80 классов
23 декабря отменяются занятия в 80 классах 16-ти школ. Гимназия № 7 Красноармейского района полностью закрыта на карантин.
23 декабря отменяются занятия в 80 классах 16-ти школ. Гимназия № 7 Красноармейского района полностью закрыта на карантин.
Как отметили специалисты департамента по образованию администрации Волгограда,
Во всех общеобразовательных учреждениях ежедневно проводится мониторинг числа заболевших. Решение о закрытии на карантин принимается, если в классах отсутствуют более 20 процентов учащихся.