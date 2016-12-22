Воронежцы пожаловались на гирлянду и мишуру в автобусе № 90
Подарок водителей пассажирам к Новому году оказался неоцененным.
Подарок водителей пассажирам к Новому году оказался неоцененным.
Водители трех автобусов, следующих по маршруту № 90, украсили их салоны гирляндами и мишурой в среду, 21 декабря. Однако пассажиры не оценили действия сотрудников ТК «Автолайн+», обслуживающих маршруты, и пожаловались их руководству.
Водители нескольких автобусов № 90 ежегодно украшают салон, однако предыдущие годы «до гирлянд дело не доходило».
— Мы всегда перед Новым годом пытаемся создать у пассажиров автобуса праздничное настроение. Однако в этот раз на нас пожаловались: сказали, что так ездить нельзя. У нас потребовали гирлянды и мишуру снять, иначе не выпустят на линию. Хотя до конца сегодняшнего дня салоны автобусов будут украшены, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» один из водителей ТК «Автолайн+».
Фотографии украшенного автобуса появились в популярном сообществе в соцсети. Многие из горожан положительно оценили действия водителей, написав, что «из за работы и тыканий в iPhone мы стали забывать, что есть красота вокруг. Вот водители 90 и решили немного привнести позитива в серые будни». Другие подписчики добавили, что мишуру стоит оставить, но гирлянды порекомендовали убрать — во избежание проблем с проводкой. нашлись и те, кто новогоднее украшение автобуса не оценили, посоветовав «сначала научиться ездить».