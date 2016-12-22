В Самаре прокуратура выявила нарушения уборки дорог от снега и наледи

Прокуратурой города Самары 19.12.2016 проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере благоустройства, в части качества и своевременности проведения работ по уборке автомобильных дорог города от снега и наледи выявлены нарушения, допущенные должностными лицами муниципального предприятия «Благоустройство», сообщает надзорное ведомство.

Так, участки автомобильных дорог улиц Промышленности (в районе домов №№ 8, 9, 11, 13, 19, 22, 28, 35, 46, 47, 48), Чернореченской, Алма-Атинской (от проспекта Карла Маркса до улицы Черемшанской), Волжского шоссе (от улицы Демократической до Московского шоссе), Республиканской (от улицы Алма-Атинской до улицы Марии Авейде), Минской (в районе д.№ 138), Ставропольской (в районе д.№ 70а), Калинина (в районе д.№ 15), Физкультурной (в районе д.№ 31), Краснодонской (в районе домов № 56 и № 40), Путиловской (в районе д.№ 10), Красносельской (в районе д.№ 12), проспекта Кирова (от улицы Стара Загора до улицы Вольской), проспекта Металлургов, проспекта Карла Маркса (в районе д.№ 261а) находятся в неудовлетворительном состоянии. С остановок пассажирского транспорта и тротуаров не вывозится своевременно снег, проезжая часть не очищена от снежных накатов и наледи.

Установлено, что условием, способствующим нарушениям, является не обеспечение наличия у МП «Благоустройство» материально-технических ресурсов, необходимых для надлежащего содержания автомобильных дорог в соответствии с установленными требованиями.

В целях устранения выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствующим, городской прокуратурой внесены представления в адрес главы Самары, а также в адрес директора МП «Благоустройство».

Материалы проверки направлены в ОГИБДД УМВД России по Самаре для привлечения виновных должностных лиц к административной ответственности. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Прокуратура Самары осуществляет контроль за реальным устранением нарушений.