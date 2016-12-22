Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Внук Сталина умер на улице
Трамп высказался об убийстве российского посла
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Проворная студентка-москвичка задержана за вывод 9 млрд рублей
Стало известно, что ждет пенсии в 2017 году
Уродливые морские твари напугали интернет (видео)
Скоропостижно умер актер Вячеслав Шалевич
В Европу перебрасывают тысячи танков: СМИ назвали причины
Взрыв у метро в Москве: дежурят медики и полиция
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
13Убит посол России в Турции
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
17:05 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре прокуратура выявила нарушения уборки дорог от снега и наледи

МП «Благоустройство» не располагает материально-техническими ресурсами, необходимыми для надлежащего содержания дорог в соответствии с установленными требованиями.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратурой города Самары 19.12.2016 проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере благоустройства, в части качества и своевременности проведения работ по уборке автомобильных дорог города от снега и наледи выявлены нарушения, допущенные должностными лицами муниципального предприятия «Благоустройство», сообщает надзорное ведомство.

Так, участки автомобильных дорог улиц Промышленности (в районе домов №№ 8, 9, 11, 13, 19, 22, 28, 35, 46, 47, 48), Чернореченской, Алма-Атинской (от проспекта Карла Маркса до улицы Черемшанской), Волжского шоссе (от улицы Демократической до Московского шоссе), Республиканской (от улицы Алма-Атинской до улицы Марии Авейде), Минской (в районе д.№ 138), Ставропольской (в районе д.№ 70а), Калинина (в районе д.№ 15), Физкультурной (в районе д.№ 31), Краснодонской (в районе домов № 56 и № 40), Путиловской (в районе д.№ 10), Красносельской (в районе д.№ 12), проспекта Кирова (от улицы Стара Загора до улицы Вольской), проспекта Металлургов, проспекта Карла Маркса (в районе д.№ 261а) находятся в неудовлетворительном состоянии. С остановок пассажирского транспорта и тротуаров не вывозится своевременно снег, проезжая часть не очищена от снежных накатов и наледи.

Установлено, что условием, способствующим нарушениям, является не обеспечение наличия у МП «Благоустройство» материально-технических ресурсов, необходимых для надлежащего содержания автомобильных дорог в соответствии с установленными требованиями.

В целях устранения выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствующим, городской прокуратурой внесены представления в адрес главы Самары, а также в адрес директора МП «Благоустройство».

Материалы проверки направлены в ОГИБДД УМВД России по Самаре для привлечения виновных должностных лиц к административной ответственности. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Прокуратура Самары осуществляет контроль за реальным устранением нарушений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Нижнем подросток жестоко убил своих родителей - СК
Валокордин и боярышник будут продавать только по рецептам
Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США
Захарова прокомментировала исключение Савченко из делегации ПАСЕ
Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени
В Москве умер внук Иосифа Сталина
Эдвард Сноуден прокомментировал доклад конгресса США
«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов за 195 млн рублей
Спорт
ЦСКА примет «Зенит» в матче 18-го тура ЧР 4 марта Определены даты матчей 18-го, 19-го и 20-го туров чемпионата России
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Новогодний декор дома и участка
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь