В пятницу жители Кишинева останутся без воды

Перебои в подаче воду пройдут с 09:00 до 13:00.

Также в связи с работами, которые будет проводить компания Gas Natural Fenosa, АО Апэ-канал сообщает о возможных отключениях воды с 09:00т до 17:00 по адресу: улица Градинирол, 60, а также в домах 2,4, в том числе дробных по улице Романэ.

По аналогичной причине с 09:00 до 13:00 без воды могут остаться жители столичного пригорода Колоница, проживающие на улицах Каля Стрэмошилор, Фынтыналуй Раду, Теилор, Каля Басарабией, Миорица, И. Ватаману, И. Истрати, П. Рареш, К. Порумбеску, Валя Раюлуй, Ливезилор, Доина и Ион Алдя-Теодорович, Мештерул Маноле и Нукэрилор.

За дополнительной информацией потребителей просят обращаться в центральную диспетчерскую по телефонам 022−25−66−66 или 022−85−77−77.