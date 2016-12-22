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17:02 (мск), источник: Actualitati.md

В пятницу жители Кишинева останутся без воды

В связи с работами по замене счетчиков по адресу бульвар Траян, 19/3, в пятницу, 23 декабря, без воды останутся кишиневцы, проживающие в домах № 17−21, в том числе дробных по бульвару Траян, а также в доме № 18 по улице Индепенденцей.

Источник: Actualitati.md

Перебои в подаче воду пройдут с 09:00 до 13:00.

Также в связи с работами, которые будет проводить компания Gas Natural Fenosa, АО Апэ-канал сообщает о возможных отключениях воды с 09:00т до 17:00 по адресу: улица Градинирол, 60, а также в домах 2,4, в том числе дробных по улице Романэ.

По аналогичной причине с 09:00 до 13:00 без воды могут остаться жители столичного пригорода Колоница, проживающие на улицах Каля Стрэмошилор, Фынтыналуй Раду, Теилор, Каля Басарабией, Миорица, И. Ватаману, И. Истрати, П. Рареш, К. Порумбеску, Валя Раюлуй, Ливезилор, Доина и Ион Алдя-Теодорович, Мештерул Маноле и Нукэрилор.

За дополнительной информацией потребителей просят обращаться в центральную диспетчерскую по телефонам 022−25−66−66 или 022−85−77−77.

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