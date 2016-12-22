Ради фейерверков закроют Троицкий и Дворцовый мосты

Сразу две переправы в центральной части Петербурга будут закрыты для движения автомобилей. Произойдет это 26 и 30 декабря из-за фейерверков в акватории Невы.

Автомобилистам будет не проехать по Дворцовому и Троицкому мостам 26 и 30 декабря с 21:30 и «до окончания движения», сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок».