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22 декабря, источник: ИА Башинформ

Главный психотерапевт Башкирии получил признание в Москве

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Главный врач Республиканского клинического психотерапевтического центра Минздрава РБ, главный психотерапевт РБ, заведующий кафедрой психотерапии с курсом ИДПО Башкирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Ильгиз Тимербулатов отмечен в рамках IX всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» имени академика РАМН Т. Б. Дмитриевой.

Награждение состоялось в Москве. Победителей отметили в нескольких номинациях: «Психообразование», «Психопросвещение», «Психореабилитация», «Психореабилитация детей и подростков» и других. В этом году впервые была учреждена персональная грамота «За плодотворную деятельность по охране и укреплению психического здоровья населения России». Ее обладателем и стал врач из Башкортостана.

В пресс-службе Минздрава РБ подчеркнули, Ильгиз Тимербулатов выступает новатором в продвижении современных направлений в медицине и организации здравоохранения. В республике в числе немногих субъектов страны организована отдельная психотерапевтическая служба. Это способствует решению проблем психиатрической стигматизации пациентов с пограничными нервно-психическими расстройствами. Помимо головного Центра, расположенного в Уфе, в районах и городах действует восемь межмуниципальных центров, планируется открытие дневных стационаров по профилю. Деятельность психотерапевтической службы дает положительные результаты: растет число выявленных на ранних проявлениях болезней тревожно-депрессивных состояний, невротических и эндогенных депрессий, расстройств адаптации и более тяжелых психических расстройств.

Работа психотерапевтической службы Башкортостана по достоинству оценена главным психиатром Минздрава России, профессором Зурабом Кекелидзе.

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