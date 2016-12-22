Главный психотерапевт Башкирии получил признание в Москве

Награждение состоялось в Москве. Победителей отметили в нескольких номинациях: «Психообразование», «Психопросвещение», «Психореабилитация», «Психореабилитация детей и подростков» и других. В этом году впервые была учреждена персональная грамота «За плодотворную деятельность по охране и укреплению психического здоровья населения России». Ее обладателем и стал врач из Башкортостана.

В пресс-службе Минздрава РБ подчеркнули, Ильгиз Тимербулатов выступает новатором в продвижении современных направлений в медицине и организации здравоохранения. В республике в числе немногих субъектов страны организована отдельная психотерапевтическая служба. Это способствует решению проблем психиатрической стигматизации пациентов с пограничными нервно-психическими расстройствами. Помимо головного Центра, расположенного в Уфе, в районах и городах действует восемь межмуниципальных центров, планируется открытие дневных стационаров по профилю. Деятельность психотерапевтической службы дает положительные результаты: растет число выявленных на ранних проявлениях болезней тревожно-депрессивных состояний, невротических и эндогенных депрессий, расстройств адаптации и более тяжелых психических расстройств.

Работа психотерапевтической службы Башкортостана по достоинству оценена главным психиатром Минздрава России, профессором Зурабом Кекелидзе.