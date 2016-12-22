В Волгограде пройдет «Парад сказки»

В программе предусмотрены конкурсы, новогодние хороводы, подвижные игры. Маршрут новогоднего костюмированного шествия начнется от Верхней террасы Центральной Набережной и пройдет до площади Павших Борцов.

Участниками «Парада сказки» может стать каждый, независимо от возраста и места жительства. Главное в костюмированном «Параде сказки» — это хорошее настроение и подготовленный вами маскарадный костюм, или его элементы, наиболее любимого вами сказочного персонажа (это могут быть индивидуальные образы (Соловей-Разбойник, Змей-Горыныч, Богатырь и т. д. ), и собирательные (к примеру, Снежинка).