Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Журналист США ответил на резкую критику Захаровой
Трамп высказался об убийстве российского посла
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Проворная студентка-москвичка задержана за вывод 9 млрд рублей
Стало известно, что ждет пенсии в 2017 году
Уродливые морские твари напугали интернет (видео)
Скоропостижно умер актер Вячеслав Шалевич
В Европу перебрасывают тысячи танков: СМИ назвали причины
Взрыв у метро в Москве: дежурят медики и полиция
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Как мусорщик отомстил водителю: видео дня
40 лет не возраст: КАМАЗ обновит старую кабину
Фоторепортажи
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
8«Большой мир льда и снега»
13Убит посол России в Турции
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
22 декабря, источник: АиФ Самара

По маршруту Самара-Ширяево начнут ходить суда на воздушной подушке

Добраться из Самары в Ширяево по Волге можно будет за 50 минут.

С 29 декабря открывается новый скоростной маршрут на судах на воздушной подушке Самара — Ширяево. Время в пути всего 50 минут. Стоимость билета 300 рублей. С 28 декабря будет открыта предварительная продажа билетов.

Первый рейс — отправление из Самары в 10:30, прибытие в Ширяево -11:20. Из Ширяево отправление в 11:30, прибытие в Самару — 12:20.

Второй рейс — из Самары отправление 14:30, прибытие в Ширяево 15:20. Отправление из Ширяево 15:30, прибытие в Самару 16:20.

Суда на воздушной подушке по маршруту Самара — Ширяево будут ходить ежедневно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как есть-пить за новогодним столом, чтобы не навредить организму? - эксперты
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Трамп назвал имя своего будущего пресс-секретаря
Россия запретила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр»
Госдеп США призвал Россию отменить закон об иноагентах
Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени
Эдвард Сноуден прокомментировал доклад конгресса США
«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов за 195 млн рублей
Спорт
Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Города России с самым доступным жильем
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
В Москве заменят все старые лифты
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь