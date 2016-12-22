По маршруту Самара-Ширяево начнут ходить суда на воздушной подушке

С 29 декабря открывается новый скоростной маршрут на судах на воздушной подушке Самара — Ширяево. Время в пути всего 50 минут. Стоимость билета 300 рублей. С 28 декабря будет открыта предварительная продажа билетов.

Первый рейс — отправление из Самары в 10:30, прибытие в Ширяево -11:20. Из Ширяево отправление в 11:30, прибытие в Самару — 12:20.

Второй рейс — из Самары отправление 14:30, прибытие в Ширяево 15:20. Отправление из Ширяево 15:30, прибытие в Самару 16:20.

Суда на воздушной подушке по маршруту Самара — Ширяево будут ходить ежедневно.