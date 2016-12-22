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22 декабря, источник: Volga News

В губернии учредят новый праздник — День отца

Во вторник, 20 декабря, в Самарской губернской думе на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции депутаты рекомендовали к принятию законопроект об учреждении в регионе Дня отца.

Источник: Reuters

С 2007 года в Самарской области при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики и губернской думы проводятся мероприятия, посвященные чествованию мужчин, которые проявили себя в воспитании детей, стали примерами достойного отцовства. Лучшим папам региона вручается знак общественного признания «Во славу отцовства». За восемь лет такую награду получили более трехсот человек.

Депутаты губернской думы считают, что отцы наравне с матерями заслуживают официального праздника. Его предлагается отмечать в первую субботу ноября. Кстати, в некоторых регионах, например, в Ульяновской, Вологодской областях, Республике Тыва, День отца уже учрежден на законодательном уровне.

«На протяжении нескольких лет во многих муниципалитетах области в торжественной обстановке чествуют отцов, — сказал председатель комитета Юрий Шевцов. — Вместе с властями региона мы предлагаем узаконить День отца на областном уровне. В результате главы семейств будут получать не просто подарки, а еще и почетные награды от правительства и губернской думы. Наша главная цель — укрепить семейные ценности».

Члены комитета рекомендовали принять соответствующий законопроект в двух чтениях на очередном заседании думы.

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