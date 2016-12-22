В керченских больницах по требованию прокуратуры уничтожили просроченные лекарства

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Крыма.

По данным силовиков, просроченные лекарства хранились в условиях, которые не соответствуют установленным производителем. В адрес главных врачей медучреждений возбуждены административные дела по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «нарушение требований технических регламентов».

Одного из виновных по решению суда оштрафовали на 10 тысяч рублей, второе дело пока на рассмотрении. Все просроченные лекарства уничтожены.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в сентябре у керченских медиков «скорой помощи» изъяли инъекции с истекшим сроком годности.