Жизнь на дне Антарктики показали на видео
Дистанционно управляемый подводный аппарат, принадлежащий австралийским океанологам, снял морское дно Антарктики.
Дистанционно управляемый подводный аппарат, принадлежащий австралийским океанологам, снял морское дно Антарктики.
Камера запечатлела живые организмы, включая морских звезд, губки, червей, морских ежей и голотурий. Видео представлено на
Животные обитают в воде, чья температура на этой глубине составляет -1,5 градуса Цельсия.
В течение 10 месяцев в году живые существа изолированы от солнечных лучей слоем льда 1,5 метра толщиной.
По мнению ученых,