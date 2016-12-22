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22 декабря, источник: АиФ Челябинск

Глава семьи. Южноуралец один воспитывает 12 детей

Чтобы обеспечить каждого из 12 детей своим углом в доме, мужчина сделал два пристроя.

Александр Глухманов из деревни Выдрино Уйского района один воспитывает 12 детей. В канун Нового года сбылась мечта Никиты, одного из приёмных сыновей Александра. Мальчик, а вместе с ним все его приёмные братья и сёстры и глава семейства побывали на матче челябинского «Трактора» и пообщались с командой.

Мама, возьмём Ринатика.

О том, что в его семье будет много детей, Александр решил ещё в детстве.

«В 12 лет я лежал в больнице в Уфе. Там я увидел трёхлетнего мальчика-сироту по имени Ринат. Мне было его очень жаль, к нему никто не приходил. Я с ним крепко подружился, приглашал его в свою палату, и мы вместе с ним ели гостинцы, которые мне передавали мои родные. Приехав домой, я умолял родителей: “Давайте возьмём к себе Ринатика”. Мама мне отвечала: мол, где мы теперь твоего Ринатика найдём, что мы с ним будем делать? И прочие взрослые отговорки. Тогда-то я и решил, что когда вырасту, то обязательно возьму в свою семью приёмных детей», — рассказывает Александр Глухманов.

К своей мечте он шёл много лет. В 25 лет обзавёлся своей семьёй. Одна за другой родились три дочки.

«Однажды в больницу с ребёнком попала моя сестра. Вернулась и рассказывает, что лежала там с сиротой Артёмкой, который постоянно ревел в палате», — вспоминает Александр.

Ящик конфет.

Александр за несколько дней собрал документы для опеки.

«Раньше оформить ребёнка в семью было гораздо проще, чем сейчас. Заявление написал — и можешь забирать. Я так и сделал. Помню, в опеке удивлялись: как же так, я ребёнка беру, ни разу даже не увидев его. Поверьте, мне было без разницы, какой у него цвет глаз, цвет кожи, рост. Даже о его заболеваниях я узнал, когда уже приехал за ним в больницу. Оказалось, у него рахит и серьёзная паховая грыжа. Но это только усилило моё желание помочь ему. Сейчас Артёму уже 19 лет. Он учится на автомеханика-тракториста. Теперь он всегда готов прийти мне на помощь. А помогать приходится много. Хозяйство у нас большое: коровы, овцы, козы, куры и утки — кого только на дворе нет. За всеми нужен уход», — рассказывает Александр.

Когда в доме появились один за другим приёмные дети, жена Глухманова поняла, что не о такой женской доле она мечтала.

«Однажды жена мне сказала, что не готова бесконечно стирать и гладить. Мы развелись, — объясняет отец семейства. — Один из наших совместных детей живёт с ней, остальные со мной. Я купил ей небольшой домик в деревне. Так что обязанности хозяйки мы разделили понемногу на всех. У нас нет строгих распределений, каждый делает то, что ему под силу. Пол моем все вместе. За обновками в Уйское ездим по очереди с мальчиками и с девочками. Пока нареканий по одежде ни у кого нет. Однажды только одна из девочек сказала, что я купил ей немодную вещь. В новогодний вечер у нас большой пир. Старшему из детей, Вячеславу, уже 26 лет. Он по профессии повар. Так что праздничный ужин у нас всем на зависть — экологически чистые продукты, приготовленные профессиональным поваром. Только салатов несколько видов! Обязательно на Новый год много конфет. Ими мы заполняем целый ящик в диване на кухне. Сколько туда помещается, никто не мерил, килограммов 30, наверное. Накануне ночью со старшими фасуем для всех подарки. Так и празднуем».

Слава и Надя появились в этой семье одновременно. Их пригласили из детского дома на каникулы. Возвращаться обратно они не пожелали.

«Каникулы закончились, их нужно было везти обратно в детский дом. Захожу в дом, а у нас слёзы. Надя плачет — уезжать не хочет. Слава сидит, суп ест, и слёзы в тарелку капают. С тех пор мы с ними вместе», — говорит Александр Григорьевич.

Телят продать — и на хоккей.

2016 год большому семейству запомнится особо, ведь в уходящем году сбылась давняя мечта Никиты. Это ещё один приёмный сын Александра Глухманова. Сейчас ему 16. Уже два года Никита пытается справиться с травмой позвоночника. В августе 2014 года мальчик неудачно нырнул в реку. Повредил пятый и шестой шейные позвонки, долгое время был прикован к кровати. С трудом удавалось шевелить пальцами рук, ног не чувствовал вовсе. Сейчас у Никиты заметное улучшение, он заново учится ходить.

«Буквально недавно он сказал мне: “Давай продадим двух телят и съездим в Челябинск на хоккей”. Я ещё только думал над этим. Но вдруг нам позвонили из администрации района и предложили поехать в гости к хоккеистам “Трактора”. Невольно начинаешь задумываться о том, что мысли материальны. Видимо, наш Никита так хотел увидеть хоккей, что небеса решили исполнить его мечту», — улыбается Александр.

Руководство района выделило автобус с водителем для поездки всего большого семейства на завершающую домашнюю игру команды в 2016 году. После матча всю семью пригласили в раздевалку «Трактора». Хоккеисты подарили Никите Глухманову специализированный велотренажёр, корректор спины, специальные фиксаторы голени для восстановления функций ног. Тренерский штаб подарил семье ноутбук, в который дети тренеров закачали необходимые программы и, конечно же, интересные и образовательные игры. Младшие Глухмановы взяли у хоккеистов автографы, а затем состоялась фотосессия с любимыми игроками и всей командой.

Капитан «Трактора» Александр Шинин рассказал, что игроки сами проявили инициативу и собрали средства для помощи семье. «В команде много кто помогает индивидуально, но афишировать не любят свою помощь», — подчеркнул капитан.

Семья Глухмановых благодарит всех, кто помог исполнить мечту Никиты.

«У нас принято власть ругать. Но мне не за что ругать нашу администрацию, — говорит глава семьи. — Они всегда готовы помочь нам с транспортом. Отдельная благодарность — Наталье Тарасовой, заведующей выездной бригадой паллиативной помощи Челябинской областной детской клинической больницы».

Чтобы обеспечить каждого из 12 детей своим углом в доме, Глухманов сделал два пристроя, и это не предел, уверен хозяин, потому что его отцовское сердце хранит в себе ещё много любви. Самой младшей воспитаннице Глухманова всего пять лет. Ангелину Александр забрал в этом году из женской колонии, где отбывает срок её мать.

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