Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Секс и возраст: тотемы, табу
Внук Сталина умер на улице
Украинские силовики заняли новые позиции в районе Дебальцево
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Проворная студентка-москвичка задержана за вывод 9 млрд рублей
Стало известно, что ждет пенсии в 2017 году
Уродливые морские твари напугали интернет (видео)
Скоропостижно умер актер Вячеслав Шалевич
Ночью была госпитализирована народная артистка СССР - СМИ
СМИ: суд Киева разрешил за 30 дней обыскать Путина
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Как мусорщик отомстил водителю: видео дня
40 лет не возраст: КАМАЗ обновит старую кабину
Фоторепортажи
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
8«Большой мир льда и снега»
13Убит посол России в Турции
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
22 декабря, источник: АиФ Самара

В помещениях детского сада Самары была недопустимо низкая температура

В игровых комнатах детского сада № 249 температура не соответствовала установленным нормам.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Промышленного района в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 249», установлено, что в нарушении требований, по которым в приемных, игровых младшей, средней и старшей групповых ячеек температура должна составлять не ниже 22−24 градусов; в спальнях — не ниже 19−20 градусов; зале для музыкальных и гимнастических занятий — не ниже 19−20 градусов, в игровой группы № 4 температура составляет 16 градусов, зале для занятий — 17 градусов; в игровой группы № 3 температура составляет 12 градусов; в игровых групп №№ 1, 8 — 17 градусов.

В связи с выявленными нарушениями районной прокуратурой внесено представление в адрес заведующей детским садом. Акт реагирования находится в стадии рассмотрения. Кроме того, материалы направлены в управление Роспотребнадзора по Самарской области для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как есть-пить за новогодним столом, чтобы не навредить организму? - эксперты
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Трамп назвал имя своего будущего пресс-секретаря
Россия запретила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр»
Госдеп США призвал Россию отменить закон об иноагентах
Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени
В Сети представили пьяную драку в баре между Россией и Америкой
«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов за 195 млн рублей
Спорт
Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Новогодний декор дома и участка
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь