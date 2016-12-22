В помещениях детского сада Самары была недопустимо низкая температура

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Промышленного района в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 249», установлено, что в нарушении требований, по которым в приемных, игровых младшей, средней и старшей групповых ячеек температура должна составлять не ниже 22−24 градусов; в спальнях — не ниже 19−20 градусов; зале для музыкальных и гимнастических занятий — не ниже 19−20 градусов, в игровой группы № 4 температура составляет 16 градусов, зале для занятий — 17 градусов; в игровой группы № 3 температура составляет 12 градусов; в игровых групп №№ 1, 8 — 17 градусов.

В связи с выявленными нарушениями районной прокуратурой внесено представление в адрес заведующей детским садом. Акт реагирования находится в стадии рассмотрения. Кроме того, материалы направлены в управление Роспотребнадзора по Самарской области для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.