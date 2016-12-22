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22 декабря, источник: Новый Калининград

Мэрия предупреждает о праздничных перекрытиях улиц в центре города

В центре также временно ограничат парковку.

Из-за новогодних и рождественских праздничных мероприятий планируется перекрывать движение на некоторых центральных улицах Калининграда, сообщает в четверг пресс-служба городской администрации.

1 января и 7 января 2017 года с 11:00 до 20:00 будет временно прекращено движение автотранспорта по улицам:

 — Профессора Баранова на участке от площади Победы до ул. Иванникова,

 — Гаражной на участке от площади Победы до ул. Озерова,

 — Юношеской на участке от ул. Гаражной до ул. Горького.

В течение недели с 4 по 10 января 2017 года с 8:00 до 19:00 для транспорта будет закрыт участок ул. Профессора Баранова от дома № 10 по пл. Победы («Кловер Сити-центр») до ул. Подполковника Иванникова.

Кроме того, ради подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий в центре временно ограничат парковку.

1 января 2017 года с 08:00 до 20:00 и 7 января с 08:00 до 19:00 будет закрыта парковка в районе дома № 4 по площади Победы (Калининградский деловой центр), а также на автостоянка на ул. Юношеской.

В дни проведения праздничных новогодних мероприятий автовладельцев просят не парковать свои автомобили в зоне оперативного закрытия движения, а также в районе Калининградского делового центра, на стоянке в районе торгового центра «Пассаж» по ул. Гаражной и по ул. Юношеской.

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