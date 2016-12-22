22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси вечером 22 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В период с 18.00 до 22.00 часов 22 декабря на большей части территории страны и в Минске ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100−500 м», — пояснили в Гидромете.

Синоптики также предупредили, что туманы могут сохранятся в течение ночи 23 декабря.