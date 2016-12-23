Воронежцы увидят шоу барабанщиков на открытии главной новогодней елки

Главная новогодняя елка откроется на площади Ленина Воронежа в 16:30 субботы, 31 декабря. Горожане увидят световое, лазерное и файер-шоу, сказочное представление, а также шоу барабанщиков, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии в четверг, 22 декабря. Мероприятия завершатся в 21:20.

Для воронежцев выступят театр современного танцы Streets и студия современного танца Игоря Пожидаева. Для детей на светодиодном экране, установленном возле сцены, покажут трейлеры анимационных картин «Снежная королева», «Снежная королева 2. Перезаморозка» и новогодние мультфильмы. Полнометражные картины будут транслироваться в январские праздники.

Программа открытия главной новогодней елки:

16:30 — 17:00 — новогодний экран Воронежских путешествий;

17:00 — 17:55 — сказочное представление;

17:55 — 18:00 — трейлер «Снежной королевы»;

18:00 — 18:30 — световое шоу;

18:30 — 19:00 — театр современного танца Streets;

19:00 — 19:30 — интерактивная программа «Новогоднее караоке-попурри»;

19:30 — 19:50 — шоу барабанщиков;

19:50 — 19:55 — трейлер «Снежной королевы 2. Перезаморозка»;

19:55 — 20:20 — файер-шоу «Новый год — 2017»;

20:20 — 20:45 — студия современного танца Игоря Пожидаева;

20:40 — 21:00 — лазерное шоу;

21:00 — 21:20 — мультфильмы от «Wizart Animation».

Мэрия Воронежа подготовила более 300 акций к празднованию Нового года и Рождества. Театрализованные представления и игровые и развлекательные программы будут проходить на площади Ленина со 2 по 7 января 2017 года. Первым масштабным общегородским мероприятием станет парад Дедов Морозов. Участники мероприятия проедут от театра кукол «Шут» до площади Ленина на собачьих упряжках.