Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
СМИ узнали, кому Абрамовича продал компанию
Звезды, ставшие мамами в 2016 году
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Паре, состоящей из "отца и сына", разрешили пожениться
Известная актриса сломала руку, упав перед театром
"Самый быстрый в мире": СМИ раскрыли данные о ракете "Нудоль"
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
13Убит посол России в Турции
8Подаренную Франции собаку признали непригодной к службе
11:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы увидят шоу барабанщиков на открытии главной новогодней елки

Мероприятие начнется в 16:30.

Источник: РИА "Воронеж"

Главная новогодняя елка откроется на площади Ленина Воронежа в 16:30 субботы, 31 декабря. Горожане увидят световое, лазерное и файер-шоу, сказочное представление, а также шоу барабанщиков, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии в четверг, 22 декабря. Мероприятия завершатся в 21:20.

Для воронежцев выступят театр современного танцы Streets и студия современного танца Игоря Пожидаева. Для детей на светодиодном экране, установленном возле сцены, покажут трейлеры анимационных картин «Снежная королева», «Снежная королева 2. Перезаморозка» и новогодние мультфильмы. Полнометражные картины будут транслироваться в январские праздники.

Программа открытия главной новогодней елки:

16:30 — 17:00 — новогодний экран Воронежских путешествий;
17:00 — 17:55 — сказочное представление;
17:55 — 18:00 — трейлер «Снежной королевы»;
18:00 — 18:30 — световое шоу;
18:30 — 19:00 — театр современного танца Streets;
19:00 — 19:30 — интерактивная программа «Новогоднее караоке-попурри»;
19:30 — 19:50 — шоу барабанщиков;
19:50 — 19:55 — трейлер «Снежной королевы 2. Перезаморозка»;
19:55 — 20:20 — файер-шоу «Новый год — 2017»;
20:20 — 20:45 — студия современного танца Игоря Пожидаева;
20:40 — 21:00 — лазерное шоу;
21:00 — 21:20 — мультфильмы от «Wizart Animation».

Мэрия Воронежа подготовила более 300 акций к празднованию Нового года и Рождества. Театрализованные представления и игровые и развлекательные программы будут проходить на площади Ленина со 2 по 7 января 2017 года. Первым масштабным общегородским мероприятием станет парад Дедов Морозов. Участники мероприятия проедут от театра кукол «Шут» до площади Ленина на собачьих упряжках.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тайный Санта. Как воронежская мэрия одолжила новогоднюю елку
Путин начал ежегодную пресс-конференцию
Шойгу объявил об освобождении Алеппо
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Глава ЦРУ выступил против ответных кибератак США в адрес России
«МегаФон» купит долю Усманова в Mail.Ru Group
В Милане ликвидировали подозреваемого в теракте в Берлине
Известного барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь