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12:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Лисках открыли новый транспортный тоннель

Подрядчик применил при строительстве путепровода корейские технологии.

Движение через новый автодорожный тоннель в Лисках запустили в четверг, 22 декабря. Объект открыли губернатор Алексей Гордеев и министр транспорта РФ Максим Соколов.

По словам главы региона, строительство четырехполосного тоннеля обошлось в 850 млн рублей.

— Объект завершили раньше нормативного срока, практически за год, — подчеркнул Алексей Гордеев.

Подрядчиком выступило ООО «Анкерные технологии». Работы не помешали движению железнодорожного транспорта благодаря технологиям, разработанным российской компанией с учетом опыта корейских специалистов. Максим Соколов отметил, что такой способ строительства используют только в двух странах. Под железнодорожное полотно вводят каркас из труб — так называемые страховочные пакеты, которые предотвращают деформацию пути, затем начинается выработка грунта. Тоннель в Лисках стал седьмым объектом в России, построенным с помощью такой технологии.

По словам главы Лискинского района Виктора Шевцова, пропускная способность тоннеля превысит 45 тыс. автомобилей в сутки.

Контекст

Старый тоннель в Лисках, соединявший восточную и западную части города, был построен в XIX веке. При ширине в 6 м он пропускал порядка 35 тыс. автомобилей в сутки, что не соответствовало потребностям райцентра. Проект нового тоннеля появился в 2009 году, однако реализовать его помешало отсутствие средств. В апреле 2014 года губернатор Алексей Гордеев заявил о готовящемся строительстве нового путепровода шириной 30 м и протяженностью 60 м. В конце мая 2014-го премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект. Объявленный областными властями конкурс выигралоООО «Анкерные технологии». По контракту компания должна была за 30 месяцев завершить строительство тоннеля, стоимость контракта составляла 915 тыс. рублей. Средства поступили из федерального и областного бюджетов.

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