В Лисках открыли новый транспортный тоннель
Подрядчик применил при строительстве путепровода корейские технологии.
Подрядчик применил при строительстве путепровода корейские технологии.
Движение через новый автодорожный тоннель в Лисках запустили в четверг, 22 декабря. Объект открыли губернатор Алексей Гордеев и министр транспорта РФ Максим Соколов.
По словам главы региона, строительство четырехполосного тоннеля обошлось в 850 млн рублей.
— Объект завершили раньше нормативного срока, практически за год, — подчеркнул Алексей Гордеев.
Подрядчиком выступило ООО «Анкерные технологии». Работы не помешали движению железнодорожного транспорта благодаря технологиям, разработанным российской компанией с учетом опыта корейских специалистов. Максим Соколов отметил, что такой способ строительства используют только в двух странах. Под железнодорожное полотно вводят каркас из труб — так называемые страховочные пакеты, которые предотвращают деформацию пути, затем начинается выработка грунта. Тоннель в Лисках стал седьмым объектом в России, построенным с помощью такой технологии.
По словам главы Лискинского района Виктора Шевцова, пропускная способность тоннеля превысит 45 тыс. автомобилей в сутки.
Контекст
Старый тоннель в Лисках, соединявший восточную и западную части города, был построен в XIX веке. При ширине в 6 м он пропускал порядка 35 тыс. автомобилей в сутки, что не соответствовало потребностям райцентра. Проект нового тоннеля появился в 2009 году, однако реализовать его помешало отсутствие средств. В апреле 2014 года губернатор Алексей Гордеев заявил о готовящемся строительстве нового путепровода шириной 30 м и протяженностью 60 м. В конце мая 2014-го