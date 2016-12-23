В Лисках открыли новый транспортный тоннель

Движение через новый автодорожный тоннель в Лисках запустили в четверг, 22 декабря. Объект открыли губернатор Алексей Гордеев и министр транспорта РФ Максим Соколов.

По словам главы региона, строительство четырехполосного тоннеля обошлось в 850 млн рублей.

— Объект завершили раньше нормативного срока, практически за год, — подчеркнул Алексей Гордеев.

Подрядчиком выступило ООО «Анкерные технологии». Работы не помешали движению железнодорожного транспорта благодаря технологиям, разработанным российской компанией с учетом опыта корейских специалистов. Максим Соколов отметил, что такой способ строительства используют только в двух странах. Под железнодорожное полотно вводят каркас из труб — так называемые страховочные пакеты, которые предотвращают деформацию пути, затем начинается выработка грунта. Тоннель в Лисках стал седьмым объектом в России, построенным с помощью такой технологии.

По словам главы Лискинского района Виктора Шевцова, пропускная способность тоннеля превысит 45 тыс. автомобилей в сутки.

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