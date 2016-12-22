Морозы в республике постепенно отступают

23 декабря в республике, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление — от 757-ми до 762-х миллиметров ртутного столба. Местами возможен небольшой снег, днём до умеренного.

Также метеорологи не исключаются возможной метели, днём на дорогах гололедица. Ветер южный, умеренный.

Ночью в регионе температура воздуха опустится до 27, местами до 33 градусов мороза. Днём от -9 до -14, в южных районах — до 20 градусов ниже нуля. В Уфе завтра местами возможен небольшой снег. Ночью -24, на окраинах до 30 градусов мороза. Днём -10 -12. В последующие два дня температура воздуха будет повышаться.