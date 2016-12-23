Больницу имени Середавина готовят к ЧМ-2018

Это значит, что в период проведения чемпионата мира в 2018 году в Самаре больница должна будет при необходимости оказывать медицинскую помощь спортсменам, членам делегации ФИФА и высокопоставленным персонам. Как рассказал главный врач чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре Армен Бенян, ожидаемое количество обращений по каждому городу России составит около тысячи человек за время проведения мунидаля.

«Чаще всего на объектах ЧМ болельщики и клиентские группы нуждаются в неотложной медпомощи, которую оказывают на месте, — говорит Бенян. — Оставшаяся четверть больных как раз составит тот контингент, который мы рассчитываем принять».

«В первую очередь мы ожидаем спортивные травмы, — поясняет заместитель главного врача по хирургии СОКБ им. В. Д. Середавина Сергей Пушкин. — Также пищевые расстройства, и, конечно, нельзя исключить пациентов с острым коронарным синдромом, ведь такое событие — это стресс и переживания. Мы ничего не боимся и примем всех пациентов, но надеемся, что их будет немного».

Готовить больницу к футбольному первенству начали два года назад. Она должна соответствовать требованиям ФИФА и международным стандартам оказания медицинской помощи. В больнице отремонтировали пять отделений, приемно-диагностический блок, оснастили высокотехнологичным оборудованием. Приемное отделение, согласно требованиям, разделили на три отдельных входа — для спортсменов, для ВИП-персон, и третье — для делегации ФИФА. Для основных, самарских пациентов приемное отделение временно организуют в другом крыле.

«Для работы во время мирового первенства мы должны соблюсти все международные требования, — говорит Армен Бенян. — С точки зрения медицинской инфраструктуры для нас это означает не просто обновление оборудования, но возможность работать на таких аппаратах, которые “на шаг впереди” тех, что используются сейчас. Несмотря на то, что наша больница и так обеспечена необходимыми устройствами, новейшие технологии и большее количество оборудования позволяют вывести уровень медицинского обслуживания на новый качественный уровень».

За последние два года по программе подготовки к ЧМ в больнице появились пять новейших рентгеновских аппаратов, шесть аппаратов УЗИ, 32 функциональные кровати, аппараты для наркоза. Оборудование уже используют для лечения пациентов. Журналистам показали как работает современный рентгеновский аппарат. Благодаря цифровым технологиям, качество и точность рентгеновских исследований гораздо выше, а срок хранения результатов не ограничен.

«Вся информация проходит цифровую обработку и хранится в базах данных, — поясняет Бенян. — В ближайшее время мы полностью перейдем на электронную историю болезни, заглянув в которую мы увидим не только записи врача, но и все снимки, эндоскопические исследования пациента и так далее».

Готовятся к проведению мундиаля и сами врачи. Чтобы не возникло сложностей в общении с иностранными пациентами, медики учат английский язык. Кроме того, внутри больницы появятся информационные указатели на английском языке.