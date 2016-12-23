Метеорологи рассказали о погоде в Воронеже на Новый год

Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» о погоде на Новый год в четверг, 22 декабря. По словам синоптика, в ночь с 31 декабря на 1 января в городе будет -8 градусов, днем столбики термометра покажут -4. В новогоднюю ночь пойдет снег, добавил Сушков.

В предновогодние дни погода в Воронеже существенно не изменится: оставшиеся 9 дней температура будет приближаться к 0, ночью градусники не покажут ниже -8.

— Мы уже привыкли к такой температуре в декабре, это уже не первая зима такая. Воронеж сейчас находится в переходной зоне: если на северо-востоке погоду определяет антициклон, который приносил солнечную и ясную погоду, то в западной Европе — циклон, характеризующийся облачностью и снегом, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Александр Сушков.

Установившийся в декабре температурный режим оказался на два градуса выше климатической нормы декабря: -3,2 мороза вместо -5,2. Но говорить о том, что прогнозы синоптиков о самой холодной зиме не оправдались, еще рано, добавил Сушков.

— В конце декабря будет прогноз на январь. Тогда уже можно будет делать выводы, — резюмировал главный метеоролог области.

Контекст

Синоптики спрогнозировали самую холодную зиму в Воронеже за последние 15 лет, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» Александр Сушков в первый день зимы, 1 декабря. Однако среднемесячная температура будет незначительно ниже климатической нормы.

По словам главного метеоролога области, температурная норма ноября +0,2, декабря — 5,2 градуса мороза, января — 8,8 градуса мороза, февраля — 8,1 мороза и марта — 2,3 мороза. Зимой 2016/17 среднемесячная температура будет на 0,5−1,5 градуса ниже нормы.