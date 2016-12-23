В зоопарке Ростова родился зубренок

Сейчас она гуляет только в помещении, где её предоставляют шестиразовое питание и ультрафиолетовое облучение — своеобразный солярий вместо солнца. С наступлением тепла зубренка начнут выводить на воздух.

Добавим, отцом Мухи стал тот самый зубр, которого в мае посетители закормили до смерти. А мама зубренка — Муза — довольно крупная и взрослая особь. Потомства у нее никогда не было, поэтому сотрудники зоопарка даже не знали о беременности животного.