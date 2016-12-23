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10:53 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В зоопарке Ростова родился зубренок

В зоопарке Ростова-на-Дону неожиданное пополнение. В начале декабря на свет появился детеныш зубра. Это девочка. Ее уже назвали ласковым именем Муха.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Сейчас она гуляет только в помещении, где её предоставляют шестиразовое питание и ультрафиолетовое облучение — своеобразный солярий вместо солнца. С наступлением тепла зубренка начнут выводить на воздух.

Добавим, отцом Мухи стал тот самый зубр, которого в мае посетители закормили до смерти. А мама зубренка — Муза — довольно крупная и взрослая особь. Потомства у нее никогда не было, поэтому сотрудники зоопарка даже не знали о беременности животного.

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