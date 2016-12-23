Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
5 психических болезней из русских сказок
Спортсмены ряда стран потребовали наказать биатлонистов России
Решение Обамы назвали в США злоупотреблением властью
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Кто стоял за убийством российского посла на самом деле. Мнение
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
В Москве заменят все старые лифты
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Многочасовая капельница: состояние Ольги Бузовой ухудшилось
"Я ненавижу Россию": 18-летняя дочь Кафельникова
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Как мусорщик отомстил водителю: видео дня
40 лет не возраст: КАМАЗ обновит старую кабину
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Большой мир льда и снега»
10:17 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Специалисты Россельхознадзора проверяют волгоградские елочные базары

Волгоградцы активно готовятся к Новому году. Многие уже установили главный символ зимнего праздника — пышную зеленую красавицу-елку.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Купить сосну, ель или импортную пихту можно безо всяких проблем. В Волгограде откроются более сотни елочных базаров.

Крымская сосна, туя, и ели из различных регионов России. Практически во всех районах Волгограда открылись ярмарки и покупателей тоже немало. Ведь новогодняя красавица для многих стала уже чем-то большим, чем просто символ праздника.

Для того чтобы в дома волгоградцев попадали только качественные деревья, специалисты профильных ведомств проводят рейды. На каждой точке продажи сотрудники Россельхознадзора проверяют карантинный сертификат, в котором должно быть отмечено, что каждое дерево прошло проверку качества.

Сергей Атюнин, старший государственный инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия: «Карантинный сертификат подтверждает, что данные деревья не заражены карантинными объектами. В ходе мероприятий у нас выявляются такие нарушения, как завоз из карантинных зон без карантинных сертификатов рождественских деревьев, а также неизвещение в установленном порядке о прибытии подкарантинной продукции».

Нарушителям грозит значительный штраф и конфискация продукции. Поэтому многие продавцы новогодних елей не рискуют и оформляют все необходимые документы. Тем более спрос на их товар сейчас немалый. Цены в среднем от 300 до 500 рублей, но это только пока.

Роман Смирнов, продавец: «Думаю, ничего не изменится кардинально. Но какие-то будут изменения это точно. Немного подорожание возможно. Потому что всем большие елки не нужны, в основном маленькие».

Сейчас на территории города работает более 100 елочных базаров. И выбрать понравившуюся новогоднюю красавицу практически любой волгоградец может совсем рядом с домом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни
Священник руками увеличивает мужское достоинство и женскую грудь
Знаменитый актер признался, что в детстве его изнасиловал дедушка
Пресс-конференция Путина ставит рекорды еще до своего начала
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
«МегаФон» купит долю Усманова в Mail.Ru Group
Акушерок собрались приравнять к врачам
Известного барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан не выпускают за рубеж из-за долгов по ЖКХ
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь