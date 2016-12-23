Специалисты Россельхознадзора проверяют волгоградские елочные базары

Купить сосну, ель или импортную пихту можно безо всяких проблем. В Волгограде откроются более сотни елочных базаров.

Крымская сосна, туя, и ели из различных регионов России. Практически во всех районах Волгограда открылись ярмарки и покупателей тоже немало. Ведь новогодняя красавица для многих стала уже чем-то большим, чем просто символ праздника.

Для того чтобы в дома волгоградцев попадали только качественные деревья, специалисты профильных ведомств проводят рейды. На каждой точке продажи сотрудники Россельхознадзора проверяют карантинный сертификат, в котором должно быть отмечено, что каждое дерево прошло проверку качества.

Сергей Атюнин, старший государственный инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия: «Карантинный сертификат подтверждает, что данные деревья не заражены карантинными объектами. В ходе мероприятий у нас выявляются такие нарушения, как завоз из карантинных зон без карантинных сертификатов рождественских деревьев, а также неизвещение в установленном порядке о прибытии подкарантинной продукции».

Нарушителям грозит значительный штраф и конфискация продукции. Поэтому многие продавцы новогодних елей не рискуют и оформляют все необходимые документы. Тем более спрос на их товар сейчас немалый. Цены в среднем от 300 до 500 рублей, но это только пока.

Роман Смирнов, продавец: «Думаю, ничего не изменится кардинально. Но какие-то будут изменения это точно. Немного подорожание возможно. Потому что всем большие елки не нужны, в основном маленькие».

Сейчас на территории города работает более 100 елочных базаров. И выбрать понравившуюся новогоднюю красавицу практически любой волгоградец может совсем рядом с домом.